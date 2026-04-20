"غوغل" تحظر 8.3 مليارات إعلان مخالف في 2025

أعلنت "غوغل" أنّها حظرت أو أزالت أكثر من 8.3 مليارات إعلان مخالف خلال عام 2025، وعلّقت 24.9 مليون حساب إعلاني، في إطار تشديد إجراءاتها على الاحتيال والمحتوى الضار باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي تقودها نماذج "جيميناي".

وقالت الشركة إنّ أنظمتها رصدت أكثر من 99% من الإعلانات المخالفة قبل ظهورها للمستخدمين، مشيرةً إلى أنّ النماذج الجديدة لم تعد تعتمد فقط على الكلمات المفتاحية، بل باتت تحلّل نيات المحتوى وسلوك الحسابات وأنماط الحملات، ما أتاح اعتراض الإعلانات المضللة بصورة استباقية.

وبحسب "غوغل"، شملت الإجراءات المرتبطة بمكافحة الاحتيال حظر أو إزالة 602 مليون إعلان، إلى جانب تعليق أربعة ملايين حساب. وأوضحت أنّ أدواتها تفحص مئات المليارات من المؤشرات، بينها عمر الحساب والمؤشرات السلوكية، لرصد التهديدات ومنعها قبل وصولها إلى المستخدمين.

وأضافت الشركة أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم أيضًا من جانب جهات خبيثة لإنتاج إعلانات مضللة على نطاق واسع، إلا أنّ "جيميناي" مكّنها من اكتشاف هذا النوع من المحتوى وحظره في الوقت الفعلي، ولا سيما في إعلانات البحث التفاعلية.

كما أشارت إلى أنّ تحسين معالجة بلاغات المستخدمين عبر "جيميناي" ساعد فرقها على اتخاذ إجراءات بحق أكثر من أربعة أضعاف عدد التقارير مقارنةً بعام 2024، ما يتيح، وفق الشركة، تسريع الاستجابة للتهديدات وتخصيص مزيد من الجهد البشري للحالات الأكثر تعقيدًا.