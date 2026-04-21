الصين تتحرك لتنظيم "البشر الرقميين" وسط اتساع الظاهرة

بحسب تقديرات رسمية أوردتها وسائل إعلام صينية، بلغت قيمة سوق "البشر الرقميين" في البلاد نحو 4.1 مليارات يوان في عام 2024، بعد نمو سنوي بلغ 85 بالمئة، وهو ما يفسر سعي السلطات إلى ملاحقة التوسع السريع للقطاع بأدوات تنظيمية أكثر

تتجه الصين إلى تشديد الضوابط على ما يُعرف بـ"البشر الرقميين"، وهم شخصيات مولدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي البشر في الشكل أو الصوت أو التفاعل، مع اتساع استخدام هذه التقنية على منصات التواصل وفي الأنشطة التجارية والشخصية.

ونشرت الهيئة الصينية المعنية بتنظيم الفضاء السيبراني مشروع قواعد جديدة يلزم بوضع إشارات واضحة على كل محتوى يرتبط بهذه الشخصيات، كما يمنع إنشاء نماذج تحاكي أشخاصًا حقيقيين أو استخدام بياناتهم الشخصية من دون موافقتهم الصريحة.

وتشمل القيود أيضًا حظر توظيف "البشر الرقميين" في محتوى يهدد الأمن القومي أو يثير الفتنة أو يضر بالنظام العام.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتوسع فيه الظاهرة داخل الصين، ليس فقط في التسويق والترويج للمنتجات، بل أيضًا في الاستخدامات العاطفية المرتبطة باستعادة صورة متوفين أو محاكاة أشخاص فقدهم ذووهم.

وقد برزت هذه التطبيقات في تسجيلات واسعة الانتشار على المنصات الصينية، ما فتح نقاشًا عامًا حول الحدود الأخلاقية والنفسية لهذا النوع من التكنولوجيا.

وتركز المسودة كذلك على حماية القاصرين، إذ تحظر الخدمات التي تقدم لهم علاقات افتراضية حميمة أو تدفعهم إلى التعلق المفرط أو تبني سلوكيات ضارة. كما تفرض على الجهات المشغلة الالتزام بحدود قانونية أوضح في إدارة المحتوى واستخدام البيانات.

وبحسب تقديرات رسمية أوردتها وسائل إعلام صينية، بلغت قيمة سوق "البشر الرقميين" في البلاد نحو 4.1 مليارات يوان في عام 2024، بعد نمو سنوي بلغ 85 بالمئة، وهو ما يفسر سعي السلطات إلى ملاحقة التوسع السريع للقطاع بأدوات تنظيمية أكثر وضوحًا.

وفتحت الهيئة الناظمة باب إبداء الملاحظات على مشروع اللوائح حتى 6 أيار/مايو 2026، على أن تُطبّق العقوبات على المخالفين استنادًا إلى القوانين النافذة، بما يشمل غرامات مالية وإجراءات أخرى في الحالات التي تنطوي على تجاوزات جسيمة.