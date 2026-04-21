موجة مغادرات في "أوبن إيه آي" مع إعادة ترتيب الأولويات

تشهد "أوبن إيه آي" سلسلة تغييرات في صفوفها القيادية بالتزامن مع إعادة توجيه استراتيجيتها نحو أدوات البرمجة والخدمات الموجهة للشركات، وذلك بعد مغادرة ثلاثة مسؤولين بارزين دفعة واحدة، هم كيفن ويل، وبيل بيبلز، وسرينيفاس نارايانان.

وبحسب تقارير حديثة، فإن ويل، الذي كان يقود مبادرة "أوبن إيه آي للعلوم"، غادر الشركة مع بدء تفكيك هذه الوحدة ودمج مهامها في فرق أخرى. كما غادر بيبلز، الذي ارتبط اسمه بتطوير تطبيق "سورا" لتوليد الفيديو، إلى جانب نارايانان الذي كان يشغل منصب المدير التقني لتطبيقات الشركات.

وتأتي هذه الخطوات بعد تغييرات أخرى في الإدارة العليا، بينها ابتعاد فيدجي سيمو مؤقتًا لأسباب صحية، وكذلك حصول كيت روش على إجازة مرتبطة بوضعها الصحي، في إطار إعادة تنظيم أوسع داخل الشركة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت "أوبن إيه آي" نموذج "GPT-Rosalind" المخصص لأبحاث علوم الحياة، وأتاحته في مرحلة معاينة بحثية عبر "شات جي بي تي" و"كودكس" وواجهة البرمجة، مع طرح إضافة مجانية تربط "كودكس" بعشرات الأدوات ومصادر البيانات العلمية.

وتشير المعطيات إلى أن الشركة تتجه إلى تبسيط منتجاتها ودمج بعض المشاريع بدل الإبقاء على منصات متفرقة. ففي هذا السياق، يجري إيقاف منصة "Prism" العلمية وضم فريقها إلى مسار "كودكس"، بينما سبق للشركة أن أوقفت تطبيق "سورا" المنفصل وفضّلت توجيه الموارد إلى أدوات أخرى تعتبرها أكثر ارتباطًا بأولوياتها الجديدة.

ويبدو أن هذا التحول مرتبط بتركيز متزايد على البرمجة والحلول المؤسسية في ظل اشتداد المنافسة مع "أنثروبيك"، إلى جانب استعداد "أوبن إيه آي" لمرحلة أكثر انضباطًا على مستوى التشغيل. وقد أقرّ سام ألتمان بأن الشركة لم تعد "شركة ناشئة صغيرة"، بل أصبحت منصة كبيرة تحتاج إلى عمل أكثر قابلية للتوقع.

وحسب خبراء، فالأمر لا تتعلق بتغييرات في مجلس الإدارة بالمعنى الضيق، بقدر ما تعكس إعادة تشكيل في الفريق التنفيذي واتجاه الشركة إلى تقليص المشاريع الجانبية، ودمج الأدوات، وتكريس الموارد للمنتجات التي تراهن عليها تجاريًا وعلميًا في المرحلة المقبلة.