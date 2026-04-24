"إنفيديا" تقلص حضورها في سوق البطاقات الرسومية المخصصة للألعاب

تتجه شركة "إنفيديا" إلى تقليص حضورها في سوق البطاقات الرسومية المخصصة للألعاب، في تحول يعكس تركيزها المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بعدما شكّل اللاعبون على مدى عقود قاعدة أساسية لصعود الشركة.

وبحسب تقرير لموقع "إكس دي إيه" التقني، فإن الشركة لن تطرح جيلًا جديدًا من بطاقاتها الرسومية الموجهة للاعبين للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، مفضلة توجيه قدراتها الإنتاجية نحو قطاع الذكاء الاصطناعي الأعلى ربحية.

ويأتي هذا التوجه في وقت باتت فيه "إنفيديا" من أكبر الشركات العالمية قيمةً، مدفوعة بالطلب الكبير على شرائح الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات أوردتها "سي إن بي سي" إلى أن قطاع الحوسبة والخدمات السحابية وفّر نحو 70% من أرباح الشركة العام الماضي، مقابل 40% لمنتجات المستهلكين.

ويرى متابعون أن القرار مفهوم من زاوية اقتصادية، لكنه يحمل دلالة رمزية لدى اللاعبين الذين ساعدوا الشركة في مراحلها الصعبة، ولا سيما بعد إطلاق بطاقة "جي فورس 256" عام 1999، التي أسهمت في إنعاش مبيعاتها بعد أزمة كادت تعصف بها.

وتفيد التقديرات بأن الشركة خفضت إنتاج البطاقات الرسومية المخصصة للألعاب بنسبة 40%، في ظل ارتفاع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي ومنافسة هذه المنتجات على مكونات أساسية، بينها الذواكر المستخدمة في كلا القطاعين.

وقد يؤدي تراجع معروض بطاقات "إنفيديا" إلى ارتفاع أسعار النماذج المتاحة حاليًا، فضلًا عن إبطاء وتيرة التطور التقني في ألعاب الحواسيب، بعدما كانت بطاقات الشركة تدفع المطورين إلى توظيف تقنيات متقدمة مثل تتبع الأشعة وتحسينات الإضاءة والظلال.

ورغم استمرار وجود منافسين مثل "إيه إم دي"، فإن غياب "إنفيديا" أو تقليص دورها في سوق اللاعبين قد يفتح مرحلة من الغموض أمام قطاع ألعاب الحاسوب، سواء من حيث الأسعار أو الابتكار أو قدرة الشركات الأخرى على ملء الفراغ.