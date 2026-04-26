تقديرات بريطانية ترفع كلفة مراكز الذكاء الاصطناعي مناخيًا

قالت منظمة "فوكسغلوف" الرقابية إن المراجعة جاءت بعد تحقيق أجرته بالتعاون مع موقع "كاربون بريف"، خلص إلى أن الأرقام السابقة كانت على الأرجح أقل بكثير من الواقع. ولم تقدّم الحكومة البريطانية تعليقًا رسميًا مسجلًا على المعطيات الجديدة...

كشفت بيانات حكومية معدّلة في بريطانيا أن الأثر المناخي المتوقع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يكون أكبر بكثير من تقديرات سابقة، بعدما رُفعت التوقعات الرسمية لانبعاثات الكربون المرتبطة بها بأكثر من 100 ضعف.

وبحسب البيانات الجديدة، قد يؤدي استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للطاقة في المملكة المتحدة إلى انبعاث ما يصل إلى 123 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهو مستوى يعادل تقريبًا الانبعاثات الناتجة عن 2.7 مليون شخص.

وتحل هذه التقديرات محل أرقام سابقة، حُذفت لاحقًا، كانت تشير إلى أن الانبعاثات قد تبلغ بحد أقصى 0.142 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام واحد.

وجاءت الأرقام الجديدة ضمن مراجعة لـ"خريطة طريق الحوسبة" في المملكة المتحدة، وهي خطة حكومية تهدف إلى بناء بنية حوسبة متقدمة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، في إطار رهان رسمي على هذا القطاع لدفع النمو الاقتصادي.

وتشير تقديرات وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية إلى أن انبعاثات التوسع المخطط له في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تتراوح بين 34 مليونًا و123 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل ما بين 0.9% و3.4% من إجمالي الانبعاثات المتوقعة في المملكة المتحدة بين عامي 2025 و2035.

وتفترض التقديرات الأدنى تحسن كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي ومعداته، وتسارع إزالة الكربون من شبكة الكهرباء البريطانية. غير أن منظمات بيئية حذّرت من أن مراكز البيانات الضخمة تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، في وقت لا يزال فيه جزء كبير من إنتاج الطاقة معتمدًا على الوقود الأحفوري.

وقالت منظمة "فوكسغلوف" الرقابية إن المراجعة جاءت بعد تحقيق أجرته بالتعاون مع موقع "كاربون بريف"، خلص إلى أن الأرقام السابقة كانت على الأرجح أقل بكثير من الواقع. ولم تقدّم الحكومة البريطانية تعليقًا رسميًا مسجلًا على المعطيات الجديدة.