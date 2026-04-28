الصين توقف صفقة "ميتا" لشراء "مانوس"

أوقفت الصين صفقة كانت تسعى من خلالها شركة "ميتا" الأميركية إلى الاستحواذ على نظام "مانوس" للذكاء الاصطناعي، الذي طوّرته شركة ناشئة ذات جذور صينية، في قرار يعكس حساسية متزايدة حول التقنيات المتقدمة وسط احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الاثنين 27 نيسان/أبريل 2026، أن الجهة المختصة بمراجعة الصفقة قررت حظر الاستثمار المرتبط بشراء مستثمرين أجانب مشروع "مانوس"، كما طلبت من الأطراف المعنية إنهاء إجراءات الاستحواذ.

في المقابل، قالت "ميتا" لوكالة "فرانس برس" إن الصفقة جرت بما يتوافق مع القوانين السارية، معربة عن توقعها التوصل إلى تسوية مناسبة للتحقيق.

وكانت "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي اتفاقًا مع شركة "باترفلاي إفكت"، التي تأسست في الصين وتتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لشراء "مانوس".

ووفق تقديرات محللي "بلومبيرغ إنتليجنس"، فإن قيمة الصفقة قد تتجاوز ملياري دولار، وكانت تهدف إلى تعزيز قدرات "ميتا" في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق، رجّح خبراء أن تواجه الصفقة عراقيل تنظيمية، خصوصًا في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت في آذار/مارس الماضي بأن السلطات الصينية منعت المؤسسين الشريكين للشركة الناشئة من مغادرة البلاد.

وبرز "مانوس" على نطاق واسع في آذار/مارس 2025، بعد انتشار مقطع يشرح قدراته على منصات التواصل، لكنه لا يزال متاحًا للشركات عبر الدعوات فقط.

ويختلف النظام عن روبوتات المحادثة مثل "ديبسيك" الصيني و"تشات جي بي تي" المطوّر من شركة "أوبن إيه آي"، إذ صُمّم بوصفه وكيل ذكاء اصطناعي قادرًا على تنفيذ مهام كاملة بصورة مستقلة، مثل فرز السير الذاتية أو ترتيب حجوزات السفر.