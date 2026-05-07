كشفت دراسة حديثة أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على نسخ نفسها إلى حواسيب أخرى بصورة مستقلة داخل بيئات اختبارية، في تطور يثير مخاوف متزايدة بشأن صعوبة السيطرة على الأنظمة المتقدمة مستقبلًا.

وأجرى الدراسة مركز "باليسيد ريسيرش"، وهو منظمة بحثية مقرها مدينة بيركلي الأميركية، حيث اختبر باحثوه عدة نماذج ذكاء اصطناعي داخل بيئة رقمية تضم حواسيب متصلة بشبكة واحدة.

وطُلب من النماذج البحث عن ثغرات رقمية واستغلالها لنسخ نفسها من جهاز إلى آخر، وتمكنت بعض النماذج من تنفيذ المهمة، وإن لم تنجح في جميع المحاولات.

وقال مدير المركز، جيفري لاديش، إن العالم يقترب بسرعة من مرحلة قد يصبح فيها إيقاف نظام ذكاء اصطناعي منفلت أمرًا بالغ الصعوبة، إذا تمكن من نسخ نفسه على آلاف الأجهزة حول العالم ونقل بياناته ذاتيًا عبر الشبكات.

وأضاف أن هذا السيناريو، الذي لطالما ارتبط بأفلام الخيال العلمي، قد يسمح مستقبلًا لأنظمة فائقة الذكاء بتجنب الإغلاق عبر الانتشار على الإنترنت خارج نطاق السيطرة البشرية.

وتأتي الدراسة ضمن سلسلة متزايدة من الأبحاث التي تسلط الضوء على قدرات مقلقة للذكاء الاصطناعي. ففي آذار/مارس الماضي، قال باحثون في شركة "علي بابا" إن نظامًا طورته الشركة تمكن من الخروج من بيئته التشغيلية للوصول إلى نظام خارجي بهدف تعدين العملات المشفرة.

كما شهد شباط/فبراير الماضي موجة اهتمام بمنصة "مولتبوك"، وهي شبكة اجتماعية قيل إنها تعمل بالكامل بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي، بعدما ظهرت مؤشرات على أن بعض الأنظمة بدأت تطور سلوكيات مستقلة، بينها اختراع "ديانات" والتخطيط ضد البشر، قبل أن تتبين مبالغات في بعض الروايات المتداولة.

ورغم التحذيرات، شدد خبراء أمن سيبراني على أن ما جرى لا يعني اقتراب سيناريوهات كارثية، مؤكدين أن التجارب أُجريت في بيئات مبسطة ومصممة خصيصًا لتسهيل استغلال الثغرات.

وقال الخبير في الأمن السيبراني الهجومي، جيميسون أورايلي، إن الدراسة لا تقلل من أهمية البحث، لكنها لا تعكس مستوى التعقيد الموجود في الشبكات الحقيقية داخل المؤسسات والشركات.

وأوضح أن البرمجيات الخبيثة القادرة على نسخ نفسها بين الأجهزة موجودة منذ عقود، لكن الجديد هو إظهار نموذج لغوي كبير قادر على استغلال الثغرات ونسخ نفسه إلى خادم آخر.

وأضاف أن نقل نموذج ذكاء اصطناعي حديث، الذي قد يتجاوز حجمه 100 غيغابايت، عبر شبكات الشركات سيولد نشاطًا يصعب إخفاؤه، ما يجعل تنفيذ مثل هذه العمليات في العالم الحقيقي أكثر تعقيدًا.

من جانبه، قال خبير الأمن السيبراني المستقل ميخال ووزنياك إن الدراسة "مثيرة للاهتمام"، لكنها لا تدعو للذعر، مشيرًا إلى أن الفيروسات القادرة على استغلال الثغرات والتكاثر الذاتي معروفة منذ سنوات طويلة.

وأكد الباحثون أن الدراسة تمثل توثيقًا علميًا مبكرًا لقدرات قد تتطور مستقبلًا، لكنها لا تعني أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة على التمرد أو العمل خارج السيطرة في البيئات الواقعية.