"أنثروبيك" تتوقع نموًا هائلًا وتزيد حاجتها إلى الحوسبة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، إن شركة الذكاء الاصطناعي كانت تتوقع نموًا بنحو 10 أضعاف خلال العام الحالي، لكنها باتت أمام وتيرة قد تصل إلى 80 ضعفًا، ما ضاعف حاجتها إلى قدرات حوسبة إضافية لتشغيل منتجاتها.

وجاءت تصريحات أمودي، البالغ 43 عامًا، خلال مؤتمر المطورين السنوي للشركة في سان فرانسيسكو، حيث عرض هو ومسؤولون آخرون ملامح خطط الشركة المقبلة.

وتعد "أنثروبيك" من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في العالم، إذ تطور روبوت المحادثة "كلود" وأداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي "كلود كود"، التي تتيح للمستخدمين الاشتراك مقابل رسوم.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي أن معدل إيراداتها السنوي تجاوز 30 مليار دولار، ارتفاعًا من تسعة مليارات دولار في نهاية 2025.

وقال أمودي إن الشركة فوجئت بسرعة النمو، معتبرًا أن استمرار وتيرة نمو تعادل 80 ضعفًا سيكون أمرًا يصعب التعامل معه، ومعربًا عن أمله في العودة إلى أرقام "أكثر طبيعية".

ولمواجهة الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة، وقّعت "أنثروبيك" سلسلة اتفاقيات مع شركات كبرى. وأعلنت خلال المؤتمر إبرام اتفاق مع شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، لاستخدام كامل القدرة الحاسوبية لمركز بيانات "كولوسوس 1" التابع للشركة في مدينة ممفيس.

وبحسب "أنثروبيك"، يمنحها الاتفاق إمكانية الوصول إلى قوة حوسبة تضم أكثر من 220 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي من شركة "إنفيديا"، كما يفتح الباب أمام تعاون محتمل مع "سبيس إكس" لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء.

ورفضت "أنثروبيك" الكشف عن شروط الصفقة، فيما لم ترد "سبيس إكس" على طلب للتعليق.

وقال أمودي إن صفقة الحوسبة مع "سبيس إكس" تعكس سعي الشركة السريع لتوفير قدرات حوسبة أكبر من السابق، مشيرًا إلى أنها تعمل يوميًا للحصول على موارد إضافية لمستخدميها.

ومن شأن الاتفاق أن يتيح لـ"أنثروبيك" توسيع حجم البرمجة الذي يمكن لبعض مشتركي "كلود كود" تنفيذه قبل بلوغ حدود الاستخدام، إذ تعتمد الشركة أسعارًا مختلفة وفق حجم البرمجة الذي يرغب المستخدمون في إنجازه.

وتحظى "أنثروبيك" بدعم مالي من شركات تكنولوجيا كبرى، إذ تعهدت "غوغل"، وهي من مستثمريها القدامى، الشهر الماضي بضخ ما يصل إلى 40 مليار دولار إضافية في الشركة، فيما وافقت "أمازون"، وهي أيضًا من المستثمرين فيها، على استثمار يصل إلى 25 مليار دولار.