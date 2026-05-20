"غوغل" تعود إلى النظارات الذكية بمنافس جديد لـ"ميتا"

كشفت شركة "غوغل" الأميركية عن تصميم جديد لنظارات ذكية تعتزم طرحها خلال وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة تعيدها إلى سوق حاولت دخوله قبل أكثر من عقد من الزمن من خلال مشروع "غوغل غلاس" الذي مُني بإخفاق واسع آنذاك.

وأعلنت الشركة عن النظارات الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين الذي عُقد قرب مقرها في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، مشيرةً إلى أن المنتج سيشكل منافسًا مباشرًا لنظارات "ميتا" المطورة بالتعاون مع "راي بان"، والتي باعت منها الشركة ملايين الوحدات.

وستأتي النظارات مزودة بميكروفون وكاميرا ومكبر صوت صغير، بما يتيح إجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والتقاط الصور، إضافة إلى التفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي".

ولم تكشف "غوغل" عن موعد دقيق لطرح النظارات أو أسعارها، لكنها أوضحت أنها ستوفر نسختين بتصميم من شركتي "وارباي باركر" الأميركية و"جنتل مونستر" الكورية الجنوبية، فيما تولت "سامسونغ" الجانب التقني. كما ستكون النظارات متوافقة مع هواتف "أندرويد" و"آبل".

ويعيد المشروع إلى الأذهان تجربة "غوغل غلاس" التي أطلقتها الشركة عام 2013 قبل سحبها من الأسواق بعد انتقادات ومخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة، إذ حُظرت حينها في عدد من الحانات والمطاعم والكازينوهات، وسط جدل بشأن استخدامها في الأماكن العامة وعلى الطرقات.

ولا تزال النظارات الذكية تثير مخاوف مشابهة حتى اليوم، إذ فرضت جهات ومؤسسات عدة قيودًا على استخدامها، من بينها شركة "رويال كاريبيان" التي منعت ارتداء النظارات القادرة على التصوير داخل مرافقها، إضافة إلى مجلس الكليات الأميركي الذي حظر استخدامها خلال اختبارات القبول خشية توظيفها في الغش عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال بالإنترنت.