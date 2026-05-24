أزمة "سامسونغ" تثير "مخاوف تجاه استقرار الاقتصاد الرقمي العالمي"

تثير التوترات العمالية داخل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية مخاوف متزايدة بشأن استقرار سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في صناعة الرقائق والذاكرة الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والخوادم والهواتف والسيارات الذكية.

ويأتي ذلك بعدما لوّح عشرات آلاف الموظفين بتنفيذ إضراب واسع على خلفية خلافات تتعلق بالأجور والمكافآت وتقاسم الأرباح، في وقت تستفيد فيه الشركة من الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر أهمية "سامسونغ" على الأجهزة الاستهلاكية، إذ تُعد من أكبر منتجي شرائح الذاكرة من نوعي "DRAM" و"NAND"، وهي مكونات أساسية لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتشير تقديرات إلى أن "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" و"ميكرون تكنولوجي" تسيطر مجتمعة على نحو 95% من سوق الذواكر العالمي.

ويرى خبراء أن أي اضطراب كبير في إنتاج الشركة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية عالميًا وتعطيل إمدادات حيوية لشركات التكنولوجيا الكبرى. كما باتت الرقائق الإلكترونية تُعامل بوصفها عنصرًا إستراتيجيًا مرتبطًا بالأمن القومي، مع احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا على السيطرة على سلاسل توريد أشباه الموصلات.

وتُعد "سامسونغ" من الشركات القليلة القادرة على تصنيع الرقائق المتقدمة بكميات ضخمة، كما تمثل أحد أبرز البدائل لشركة "تي إس إم سي" التايوانية في مجال تصنيع الرقائق المتطورة.

وزادت أهمية الشركة مع توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد الأنظمة الحديثة على رقائق الذاكرة عالية النطاق "HBM" لتشغيل معالجات شركات مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي". وتسعى "سامسونغ" إلى تعزيز موقعها في هذا القطاع عبر استثمارات ضخمة في تقنيات الذاكرة والرقائق المتقدمة.

كما تعتمد شركات منافسة، بينها "آبل"، على مكونات تنتجها "سامسونغ"، بما يشمل شاشات "OLED" وشرائح الذاكرة، ما يجعل الشركة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التقنية العالمية.

وحذّر التقرير من أن أي تباطؤ كبير في إنتاج "سامسونغ" قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الهواتف والحواسيب والسيارات الذكية، ورفع تكاليف تشغيل مراكز البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مستحضرًا أزمة نقص الرقائق العالمية بين عامي 2020 و2022.

ورغم استثماراتها الضخمة، تواجه "سامسونغ" منافسة قوية من "تي إس إم سي" و"إس كيه هاينكس"، إضافة إلى ضغوط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، في وقت أصبحت فيه صناعة الرقائق أداة رئيسية في الصراع التكنولوجي العالمي.