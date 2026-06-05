باحثون يطورون فيروسًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ويحذرون من مخاطرها

تنتمي هذه البرمجية إلى فئة "ديدان الحاسوب"، وهي برامج خبيثة قادرة على الانتقال ذاتيًا من جهاز إلى آخر عبر استغلال الثغرات الأمنية، بخلاف أنواع أخرى من البرمجيات الضارة التي تتطلب عادة خطوات إضافية من المستخدم أو المهاجم...

كشف باحثون في جامعة تورنتو عن نموذج أولي لفيروس مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادرة على استغلال الثغرات الأمنية المعروفة والانتشار تلقائيًا بين الأجهزة، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية.

وأوضح الفريق أن البرنامج طُوّر باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومتاحة مجانًا، ما يعني أن التقنيات الأساسية اللازمة لبنائه يمكن الوصول إليها على نطاق واسع. وخلال الاختبارات، تمكن النموذج من الانتشار عبر شبكة تجريبية معزولة من دون تدخل بشري.

وتنتمي هذه البرمجية إلى فئة "ديدان الحاسوب"، وهي برامج خبيثة قادرة على الانتقال ذاتيًا من جهاز إلى آخر عبر استغلال الثغرات الأمنية، بخلاف أنواع أخرى من البرمجيات الضارة التي تتطلب عادة خطوات إضافية من المستخدم أو المهاجم.

وأكد الباحثون أنهم أبقوا بيئة الاختبار منفصلة تمامًا عن الإنترنت العام، كما حجبوا تفاصيل تقنية من الورقة العلمية المنشورة لتقليل احتمالات إساءة استخدام النتائج من قبل جهات خبيثة.

وتأتي هذه الدراسة في وقت يتزايد فيه القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها. وكانت شركات عاملة في هذا المجال قد أعلنت خلال الأشهر الماضية تطوير نماذج متقدمة قادرة على تحليل البرمجيات ورصد نقاط الضعف بسرعة كبيرة، مع فرض قيود على إتاحتها العامة بسبب المخاوف الأمنية.

وأشار نيكولاس بابرنوت، أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة تورنتو والمشرف على المشروع، إلى أن مواجهة هذا النوع من البرمجيات تتطلب مستويات عالية جدًا من الحماية، موضحًا أن الوصول إلى بيئة رقمية خالية تمامًا من الثغرات لا يزال هدفًا يصعب تحقيقه عمليًا.

ويرى خبراء أن الدراسة لا تعني ظهور فيروس فعلي ينتشر حاليًا عبر الإنترنت، بل تسلط الضوء على سيناريوهات مستقبلية محتملة قد تنتج عن دمج الذكاء الاصطناعي ببرمجيات الهجوم السيبراني، ما يفرض تحديات جديدة أمام قطاع الأمن الرقمي.