"أمازون" توسع بنيتها لخدمات التوصيل السريع بالذكاء الاصطناعي

تعتمد "أمازون" بصورة متزايدة على الروبوتات في مستودعاتها لتسريع عمليات التوصيل، بما في ذلك آلات يمكن توجيهها عبر أوامر صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي...

أعلنت "أمازون" توسيع خدمات التوصيل السريع، بما يشمل إدخال الخضار والفواكه الطازجة إلى خدمة التوصيل في اليوم نفسه، وذلك بعد إغلاق متاجرها المستقلة للبقالة.

وقالت الشركة إن خدمة "أمازون ناو"، التي توفر توصيلًا خلال 30 دقيقة أو أقل في أجزاء من لندن، ستصل خلال العام الجاري إلى مانشستر وبرمنغهام. كما ستوسع "أمازون" خدمة التوصيل في اليوم نفسه إلى إبسويتش وكوفنتري.

وسيتمكن المتسوقون في لندن من إضافة منتجات طازجة إلى طلبات اليوم نفسه، تشمل الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والخبز والبيض والأطعمة المجمدة، إلى جانب منتجات البقالة المعلبة والمغلّفة وسلع أخرى من قطاعات مختلفة.

وتبدأ الخدمة في مناطق من وسط وشرق لندن، على أن تتوسع لاحقًا.

وقال جون بومفري، مدير "أمازون" في بريطانيا، إن الشركة تركز على جعل شراء البقالة أسهل وأسرع للعملاء، مضيفًا أن خدمات التوصيل المنزلي تتيح للشركة التوسع بوتيرة أوسع وأسرع من نموذج المتاجر المستقلة.

وتوفر خدمة البقالة في اليوم نفسه خيارًا إضافيًا مجانيًا لمشتركي "أمازون برايم" عند الطلبات التي تتجاوز 20 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يدفع غير المشتركين رسوم توصيل تبلغ 5.99 جنيهات إسترلينية بغض النظر عن قيمة السلة.

وسجلت "أمازون" مبيعات بنحو 32 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا العام الماضي، بزيادة تقارب 10% عن 29 مليار جنيه في عام 2024، فيما أعلنت خططًا لاستثمار 40 مليار جنيه إسترليني في البلاد خلال ثلاث سنوات بدءًا من عام 2025.

وتواجه الشركة منافسة قوية في سوق البقالة البريطانية من سلاسل كبرى مثل "تيسكو" و"سينزبريز"، إضافة إلى "أوكادو" وشراكتها مع "ماركس آند سبنسر".

وتعتمد "أمازون" بصورة متزايدة على الروبوتات في مستودعاتها لتسريع عمليات التوصيل، بما في ذلك آلات يمكن توجيهها عبر أوامر صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما بدأ مركزها في دارلينغتون تجربة رحلات بطائرات مسيرة ضمن خدمة "برايم إير"، لتصبح المدينة أول موقع في بريطانيا يختبر هذا النوع من التوصيل.

وأكد بومفري أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا يلغيان الوظائف، بل يغيران طبيعة العمل، مع تزايد الحاجة إلى مهارات هندسية لصيانة المعدات وتصميم مسارات الروبوتات داخل المستودعات والإشراف على السلامة.