"أنثروبيك" تقترح مكابح عالمية للذكاء الاصطناعي

ترى "أنثروبيك" أن أي تباطؤ يجب أن يجري ضمن إطار دولي يمنع الحكومات أو الشركات من استغلال فترة التوقف لتحقيق أفضلية منفردة...

دعت شركة "أنثروبيك" الأميركية إلى إنشاء آلية تنسيق عالمية تتيح إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو تعليقها مؤقتًا، في حال تجاوزت وتيرة التقدم قدرة المجتمعات والباحثين والجهات التنظيمية على التعامل مع مخاطرها.

وقالت الشركة، المطورة لنماذج "كلود"، في ورقة بحثية إن العالم يحتاج إلى امتلاك أدوات تسمح بكبح التطوير مؤقتًا، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من فقدان السيطرة على الأنظمة الأكثر تطورًا مستقبلًا، ومع احتدام السباق بين شركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"ديبسيك".

وترى "أنثروبيك" أن أي تباطؤ يجب أن يجري ضمن إطار دولي يمنع الحكومات أو الشركات من استغلال فترة التوقف لتحقيق أفضلية منفردة.

وحذرت من أن غياب هذه الآلية سيضع صناع القرار أمام خيارات أمنية صعبة تحت ضغط المنافسة والتوترات الجيوسياسية.

واستشهدت الشركة بتجارب الحد من التسلح، ومنها معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، لكنها أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة في المراقبة، لأنه يتطور بسرعة أكبر ويمكن إخفاؤه بسهولة مقارنة بالبنى العسكرية التقليدية.

وقال جاك كلارك، أحد مؤسسي "أنثروبيك"، في مقابلة مع "بي بي سي"، إن قطاع الذكاء الاصطناعي يشبه مرحلة الطفرة النفطية في مطلع القرن العشرين، لكنه يفتقر حتى الآن إلى قواعد ومؤسسات قادرة على بناء الثقة العامة، مضيفًا أن القطاع يملك "دواسة وقود" من دون "دواسة مكابح".

ويأتي المقترح في ظل موجة استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، تقودها شركات أميركية وصينية كبرى، في وقت تتوسع فيه المختبرات في تطوير نماذج أكثر قدرة وتعقيدًا، مدفوعة بتدفقات مالية هائلة وتنافس محموم على الريادة التقنية.

ومن المتوقع أن يواجه طرح "أنثروبيك" اعتراضات داخل الولايات المتحدة، حيث يحذر مسؤولون وقادة في قطاع التكنولوجيا من أن أي تباطؤ قد يمنح الصين أفضلية استراتيجية.

ومع ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع السلطات الصينية قضايا السلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما وقّع أمرًا تنفيذيًا يتيح رقابة حكومية طوعية على النماذج الأكثر تقدمًا لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.

وسعت "أنثروبيك"، منذ تأسيسها على يد موظفين سابقين في "أوبن إيه آي"، إلى تقديم نفسها بوصفها شركة تضع السلامة والأخلاقيات في صلب عملها.

لكنها واجهت اتهامات من مسؤولين وشخصيات في قطاع التكنولوجيا بالمبالغة في تقدير المخاطر وتوظيف المخاوف كجزء من استراتيجيتها العامة.

وتستند الشركة في دعوتها إلى أبحاث داخلية تتناول احتمال وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة "التحسن الذاتي المتكرر"، التي تصبح فيها قادرة على تدريب أجيال لاحقة من الأنظمة مع تراجع الدور البشري.

وترى أن هذا السيناريو قد يفتح فرصًا كبيرة في الطب والاقتصاد والتكنولوجيا، لكنه قد يزيد أيضًا مخاطر خروج الأنظمة الذكية عن السيطرة.

وأكدت "أنثروبيك" أن هذا التطور ليس حتميًا ولا وشيكًا بالضرورة، لكنها شددت على أن استمراره بالوتيرة الحالية يجعل الاستعداد له ضرورة تنظيمية وسياسية مبكرة.