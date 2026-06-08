"بوكي" يصل إلى رسائل آبل بوصفه أول وكيل ذكاء اصطناعي

بحسب موقع "تك كرانش"، يهدف "بوكي" إلى تبسيط استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبر تحويل التفاعل معهم إلى تجربة قريبة من إرسال رسالة نصية عادية، بدل الاعتماد على أدوات تقنية أكثر تعقيدًا أو واجهات موجهة للمستخدمين المتقدمين...

حصل وكيل الذكاء الاصطناعي "بوكي" على موافقة للعمل عبر منصة "ماسيدجز فور بيزنس" التابعة لشركة "آبل"، ليصبح أول وكيل ذكاء اصطناعي مستقل من طرف خارجي يُتاح عبر خدمة كانت مخصصة تقليديًا لتواصل الشركات مع عملائها داخل تطبيق الرسائل.

وبحسب موقع "تك كرانش"، يهدف "بوكي" إلى تبسيط استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبر تحويل التفاعل معهم إلى تجربة قريبة من إرسال رسالة نصية عادية، بدل الاعتماد على أدوات تقنية أكثر تعقيدًا أو واجهات موجهة للمستخدمين المتقدمين.

وكانت "آبل" تتيح منصة "ماسيدجز فور بيزنس" لشركات مثل شركات الطيران ومتاجر التجزئة وسلاسل الفنادق، بما يسمح لها بتقديم الدعم أو الحجز أو المعلومات عبر محادثات تجمع بين الردود الآلية والتواصل البشري عند الحاجة. غير أن الموافقة على "بوكي" تفتح الباب أمام نموذج جديد، يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تقديم خدمات مباشرة للمستخدمين عبر الرسائل.

وأُطلق "بوكي" في آذار/مارس الماضي، بوصفه وكيلًا موجهًا للمستخدمين غير المتخصصين تقنيًا. ويمكنه المساعدة في مهام يومية تشمل التخطيط للأنشطة، وإدارة التقويم والمواعيد، ومتابعة الصحة واللياقة، والتحكم في أجهزة المنزل الذكي، وتحرير الصور. وتقول الشركة المطورة إن نحو 100 مليون رسالة مرّت عبر النظام حتى الآن.

ويعمل "بوكي" حاليًا عبر الرسائل النصية القصيرة ومنصة "تليغرام"، إضافة إلى "واتساب" في بعض الأسواق. ومع موافقة "آبل"، سيظهر عبر "ماسيدجز فور بيزنس" في صورة حساب تجاري موثق، من دون أن يعني ذلك إطلاق تطبيق مستقل له داخل متجر التطبيقات.

وتأتي الخطوة قبل انعقاد مؤتمر "آبل" السنوي للمطورين "المؤتمر العالمي للمطورين"، وسط توقعات بأن تكشف الشركة عن نسخة مطورة من "سيري" تعتمد بدرجة أكبر على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات جديدة للمطورين، وربما توجه أوسع لفتح بيئة "آبل" أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقال مارفن فون هاغن، الشريك المؤسس لشركة "ذا إنترأكشن كومباني أوف كاليفورنيا" المطورة لـ"بوكي"، إن الحصول على موافقة "آبل" استغرق عدة أشهر، وتطلب إثبات قدرة الشركة على توفير دعم بشري عند الحاجة، إلى جانب توضيح أن الخدمة قائمة على نظام ذكاء اصطناعي. كما أجرت الشركة تعديلات على الواجهة لتتوافق مع معايير "آبل"، بما في ذلك طريقة عرض الروابط والعناصر التفاعلية والأزرار.

وأشار فون هاغن إلى أن الشركة ستدفع رسومًا لمزود خدمات الرسائل بناء على عدد المستخدمين، مؤكدًا أن التكلفة أدنى بكثير من استخدام "ميتا إيه آي"، بعد رفع "ميتا" رسومها في أعقاب تشريعات أوروبية تلزمها بالسماح لوكلاء من أطراف خارجية بالعمل عبر "واتساب".

وتحظى الشركة بدعم مستثمرين من بينهم "سبارك كابيتال" و"جنرال كاتاليست"، وجمعت أخيرًا 10 ملايين دولار تمويلًا إضافيًا، بعدما حصلت العام الماضي على 15 مليون دولار في جولة تأسيسية، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 300 مليون دولار.