"أنثروبيك" تطرح نسخة عامة من "ميثوس 5" بقيود أمنية مشددة

كانت الشركة قد كشفت عن سلسلة "ميثوس" في نيسان/أبريل الماضي، لكنها حصرت استخدامها بعدد محدود من المؤسسات الشريكة بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن السيبراني وقدرات النموذج المتقدمة...

أعلنت شركة "أنثروبيك" إتاحة نموذجها الجديد "فيبل 5" لعامة المستخدمين، ليكون أول نموذج يُطرح على نطاق واسع ضمن فئة "ميثوس"، التي تمثل أكثر تقنيات الشركة تطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد كشفت عن سلسلة "ميثوس" في نيسان/أبريل الماضي، لكنها حصرت استخدامها بعدد محدود من المؤسسات الشريكة بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن السيبراني وقدرات النموذج المتقدمة.

وقالت "أنثروبيك" إن "فيبل 5" صُمم للمساعدة في كتابة البرمجيات وتصحيحها، والإجابة عن الأسئلة البحثية المعقدة، وتحليل الصور، مع فرض قيود على استخدامه في مجالات حساسة مثل الأمن السيبراني والأحياء والكيمياء.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة توفير النسخة الكاملة غير المقيدة "كلود ميثوس 5" لعدد محدود من المؤسسات المشاركة في برنامج "بروجكت غلاسوينغ"، الذي يضم شركاء متخصصين في الأمن السيبراني. وتوسعت عضوية البرنامج مطلع حزيران/يونيو لتشمل نحو 200 مؤسسة في أكثر من 15 دولة.

وبررت "أنثروبيك" هذه القيود بقدرة النموذج على اكتشاف ثغرات في بنى تحتية حساسة، بما في ذلك الأنظمة المصرفية وشبكات الطاقة، الأمر الذي أثار منذ إطلاق البرنامج نقاشًا واسعًا بشأن حجم المخاطر الفعلية التي يمثلها النموذج.

وأوضحت الشركة أن الاستفسارات المتعلقة بالأمن السيبراني أو العلوم البيولوجية والكيميائية ستُحال تلقائيًا إلى نموذج أقل قدرات هو "أوبوس 4.8"، الذي طُرح للعامة في أيار/مايو الماضي.

كما أشارت إلى رصد محاولات واسعة لاستخراج معارف النموذج واستخدامها في تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي منافسة، مؤكدة أن الطلبات المرتبطة بهذا النوع من الأنشطة ستخضع أيضًا للقيود نفسها.

وأكدت "أنثروبيك" أنها استعانت بخبراء مستقلين أمضوا أكثر من 1000 ساعة في اختبار وسائل تجاوز القيود الأمنية، إلى جانب إطلاق برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات، دون العثور على طريقة تمكّن من إزالة الحماية بالكامل.

ويأتي إطلاق النموذج الجديد في وقت تواجه فيه الشركة تدقيقًا متزايدًا بشأن سياساتها المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الواسعة والأسلحة الذاتية التشغيل، بعد خلافات سابقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى إنهاء عقودها مع وزارة الدفاع الأميركية.

وحددت الشركة سعر استخدام "فيبل 5" عند 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال و50 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، أي ما يعادل ضعف تكلفة نموذج "أوبوس 4.8".

وتتزامن الخطوة مع تصاعد المنافسة والاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" خلال الأيام الماضية استكمال إجراءات أولية تمهيدًا لطرح أسهمهما للاكتتاب العام، فيما تترقب الأسواق إدراجات كبرى جديدة في القطاع.