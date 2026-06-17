قراصنة يزعمون سرقة بيانات "نوفو نورديسك" بعد فشل ابتزاز بـ25 مليون دولار

قالت المجموعة، التي ظهرت أواخر عام 2025 وتعمل في مجال الابتزاز الإلكتروني، إنها أمضت أكثر من شهرين داخل شبكات الشركة قبل استخراج البيانات...

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "فولكروم سيك" أنها استولت على أكثر من تيرابايت من البيانات التابعة لشركة "نوفو نورديسك" الدنماركية المتخصصة في صناعة الأدوية، ملوحة ببيع أجزاء من المعلومات المسروقة بعدما رفضت الشركة دفع فدية قدرها 25 مليون دولار.

وقالت المجموعة، التي ظهرت أواخر عام 2025 وتعمل في مجال الابتزاز الإلكتروني، إنها أمضت أكثر من شهرين داخل شبكات الشركة قبل استخراج البيانات. وبحسب مزاعمها، تشمل المعلومات المسربة شيفرات برمجية، وبيانات تتعلق بأدوية مطروحة وأخرى قيد التطوير، وملفات تخص التجارب السريرية، إضافة إلى معلومات مرتبطة بموظفين وأطباء ومرضى وبنية معالجة البيانات ونماذج ذكاء اصطناعي داخلية.

وتأتي هذه المزاعم بعد أيام من إعلان "نوفو نورديسك"، المعروفة بأدوية السكري والسمنة مثل "أوزمبيك"، تعرضها لوصول غير مصرح به إلى عدد محدود من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الداخلية، في حادثة قالت إنها شملت بعض البيانات الشخصية.

وأكدت "فولكروم سيك" أنها تدرس بيع بيانات مرتبطة ببعض الأدوية ومعلومات داخلية أخرى بصورة خاصة، عقب تعثر محاولاتها للحصول على الفدية المطلوبة من الشركة.

وفي المقابل، قالت المجموعة إنها لن تنشر بعض الملفات التي بحوزتها، ومن بينها بيانات تخص آلاف الموظفين والأطباء، إضافة إلى معلومات مرتبطة بنحو 11500 مشارك في تجارب سريرية جرى إخفاء هوياتهم. كما تعهدت بحجب البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا التشغيلية والبرمجيات المستخدمة في تشغيل أجهزة الاستشعار والآلات داخل منشآت الإنتاج، معتبرة ذلك جزءًا من سياسة للحد من الأضرار المحتملة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن توماس ويلكان، رئيس قسم الأبحاث في شركة الأمن السيبراني "لاب1"، قوله إن مجموعة "فولكروم سيك" تتمتع بسمعة موثوقة نسبيًا فيما يتعلق بقدراتها التقنية وصحة مزاعمها بشأن عمليات الاختراق.