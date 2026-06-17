"علي بابا" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة للروبوتات

يقترب قطاع الروبوتات الصيني من مرحلة جديدة مع استعداد بعض الشركات لدخول أسواق المال، وسط توقعات بأن تتجه استثمارات الطروحات العامة المقبلة إلى تمويل الأبحاث وتطوير نماذج الروبوتات أكثر من التوسع في القدرات الإنتاجية...

أعلنت شركة "علي بابا" الصينية إطلاق أول حزمة من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للروبوتات، في خطوة تستهدف توسيع حضورها في مجال "الذكاء الاصطناعي المتجسد" الذي يركز على تمكين الآلات من فهم البيئات المادية والتفاعل معها بصورة مستقلة.

وكشفت الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقرًا لها، عن مجموعة "كوين روبوت سويت"، التي طورها مختبر "تونغي"، الذراع البحثية للذكاء الاصطناعي التابعة لها، مشيرة إلى أن النماذج دخلت بالفعل مرحلة الاختبارات التجريبية لدى عدد من عملاء خدماتها السحابية.

وتتكون المنظومة من ثلاثة نماذج مترابطة تؤدي أدوارًا مختلفة. ويتولى نموذج "كوين روبوت ناف" فهم البيئة المحيطة والتنقل داخلها اعتمادًا على تقنيات الرؤية واللغة، بينما يتيح نموذج "كوين روبوت وورلد" محاكاة تطور المشاهد والتنبؤ بالتغيرات المحتملة في البيئة قبل تنفيذ أي إجراء. أما تنفيذ المهام المادية فيعتمد على نموذج "كوين روبوت مانيب"، المبني على معمارية "كوين 3.5-4B"، والذي يجمع بين الرؤية واللغة والتحكم الحركي.

وقالت "علي بابا" إن نموذج "كوين روبوت مانيب" دُرب على أكثر من 38 ألف ساعة من البيانات المفتوحة المتعلقة بالتعامل مع الأجسام، وتمكن من تصدر الفئة العامة في اختبار "روبو تشالنج" للروبوتات الواقعية، محققًا درجة أداء بلغت 59.83 ونسبة نجاح وصلت إلى 45% في تنفيذ المهام.

ويمثل الإطلاق توسعًا جديدًا لعائلة نماذج "كوين"، التي عُرفت سابقًا بنماذج اللغة الكبيرة ومتعددة الوسائط المنافسة لتقنيات شركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل"، إضافة إلى منافسين صينيين بارزين.

وتأتي الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي المتجسد باعتباره المرحلة التالية في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى شركات كبرى إلى تطوير أنظمة تشغيل وعقول رقمية للروبوتات، بينما تعمل شركات صينية على استثمار تفوقها في التصنيع وسلاسل التوريد لبناء منظومات برمجية قادرة على اتخاذ القرارات والتفاعل مع العالم الحقيقي.

كما يقترب قطاع الروبوتات الصيني من مرحلة جديدة مع استعداد بعض الشركات لدخول أسواق المال، وسط توقعات بأن تتجه استثمارات الطروحات العامة المقبلة إلى تمويل الأبحاث وتطوير نماذج الروبوتات أكثر من التوسع في القدرات الإنتاجية.