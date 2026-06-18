أكثر من 200 هجوم سيبراني استهدف البنية التحتية البريطانية خلال عام

المؤسسات مطالبة بالتركيز على أساسيات الأمن السيبراني، ولا سيما تعزيز القدرة على التعافي السريع من الهجمات ومعالجة نقاط الضعف القائمة قبل استغلالها في أوقات الأزمات أو النزاعات...

كشفت السلطات البريطانية المختصة بالأمن السيبراني أن البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة تعرضت لأكثر من 200 حادثة سيبرانية خلال العام المنتهي في أيار/مايو 2026، مشيرة إلى أن نحو ثلاثة أرباع هذه الهجمات يُعتقد أنها مرتبطة بجهات مدعومة من دول.

وقال ريتشارد هورن، المدير التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، إن دولًا مثل روسيا والصين وإيران تكثف استهدافها للأنظمة التي تدير خدمات أساسية في البلاد، بما في ذلك المنشآت النووية ومحطات الطاقة والمستشفيات والمطارات.

وأوضح هورن، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن المملكة المتحدة تخوض "منافسة مستمرة مع خصوم يمتلكون قدرات متقدمة"، معتبرًا أن التهديدات السيبرانية تمتد عبر مختلف القطاعات ولا تقتصر على نطاق محدد.

وبحسب المركز الوطني للأمن السيبراني، فإن الحوادث تشمل محاولات لإلحاق الضرر بالأنظمة الرقمية أو تعطيلها أو الوصول غير المصرح به إليها. وأشار هورن إلى أن المركز تعامل مع أكثر من 200 حادثة أثرت في البنية التحتية الحيوية والجهات الداعمة لها خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وحذر المسؤول البريطاني من أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تزيد من خطورة التهديدات الإلكترونية، متوقعًا أن تصبح هذه المخاطر أكثر وضوحًا بحلول عام 2028 مع تزايد قدرة الأدوات الذكية على اكتشاف الثغرات واستغلالها.

وأكد أن المؤسسات مطالبة بالتركيز على أساسيات الأمن السيبراني، ولا سيما تعزيز القدرة على التعافي السريع من الهجمات ومعالجة نقاط الضعف القائمة قبل استغلالها في أوقات الأزمات أو النزاعات.

وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف متزايدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيدًا، رغم تأكيد خبراء أن معظم الاختراقات الحالية ما تزال ناجمة عن مشكلات معروفة مثل ضعف آليات المصادقة وتأخر تحديث الأنظمة الأمنية.

وكان مسؤولون بريطانيون قد حذروا خلال السنوات الأخيرة من تصاعد المخاطر الإلكترونية المرتبطة بروسيا، ومن احتمال تعرض قطاعات حيوية لهجمات قد تؤثر في خدمات أساسية، بينها شبكات الطاقة.

وفي إطار تعزيز الحماية الرقمية، أوصى المركز الوطني للأمن السيبراني في نيسان/أبريل الماضي بالاعتماد على مفاتيح المرور الرقمية "Passkeys" بدلًا من كلمات المرور التقليدية، معتبرًا أنها توفر مستوى أعلى من الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة.