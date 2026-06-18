قادة مجموعة السبع يحذرون من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي الأميركي

بحث قادة مجموعة السبع خلال القمة مقترح إنشاء آلية لـ"الشركاء الموثوقين" تتيح للدول والشركات خارج الولايات المتحدة الوصول إلى النماذج المتقدمة التي تطورها شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، بهدف الحفاظ على تدفق التقنيات الحيوية وتقليل تأثير القيود الأميركية المحتملة.

أعرب قادة دول خلال قمة مجموعة السبع عن مخاوف متزايدة من قدرة الولايات المتحدة على تقييد الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه التقنيات للاقتصادات والبنى التحتية الحيوية حول العالم.

وخلال اجتماع ضم قادة سياسيين ورؤساء شركات ذكاء اصطناعي كبرى، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن تمكين واشنطن من قطع الوصول إلى النماذج الأميركية بشكل مفاجئ قد يضر باقتصادات الدول المستخدمة لهذه التقنيات، كما قد ينعكس سلبًا على الشركات المطورة لها.

وجاءت هذه المخاوف بعد أيام من قرار الإدارة الأميركية منع تصدير أحدث نماذج شركة "أنثروبيك"، وهما "مايثوس 5" و"فايبل 5"، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأثار القرار تساؤلات لدى الحكومات والشركات الأجنبية بشأن استقرار الوصول إلى البنية التحتية والنماذج الأميركية المتقدمة.

كما أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قلقه من القيود المفروضة على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية إتاحة التقنيات المتقدمة للدول الديمقراطية من أجل حماية البنى التحتية الحيوية وتعزيز أمنها الرقمي.

ودفعت التطورات الأخيرة إلى تصاعد النقاش حول مفهوم "السيادة الرقمية"، الذي يدعو إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركات الأميركية الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، قال أيدان غوميز، الرئيس التنفيذي لشركة "كوهير" الكندية، إن الاعتماد المفرط على مزودين محدودين قد يشكل خطرًا على المرونة الاقتصادية والسيادة الوطنية للدول.

وبحث قادة مجموعة السبع خلال القمة مقترح إنشاء آلية لـ"الشركاء الموثوقين" تتيح للدول والشركات خارج الولايات المتحدة الوصول إلى النماذج المتقدمة التي تطورها شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، بهدف الحفاظ على تدفق التقنيات الحيوية وتقليل تأثير القيود الأميركية المحتملة.

إلا أن تفاصيل هذه الآلية ما زالت غير واضحة، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرتها على حماية الشركات الناشئة والمؤسسات الأجنبية من قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى فقدان الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية وغيرها من الاقتصادات الكبرى السعي إلى تعزيز قدراتها الذاتية في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار تفوق النماذج الأميركية واتساع الفجوة التقنية مع المنافسين.