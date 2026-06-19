تقرير يحذر من بناء مراكز بيانات جديدة في مناطق مهددة بالمخاطر المناخية

بحسب الدراسة، تتركز أكبر نسبة من المشاريع المهددة في أميركا الشمالية، التي تضم أكثر من 70 مركزًا من الفئة عالية المخاطر، تليها أوروبا بنحو 45 مركزًا، ثم شرق آسيا بـ12 مركزًا...

حذرت شركة "إكس دي آي" المتخصصة في تقييم التأثيرات المادية لتغير المناخ من أن عددًا كبيرًا من مراكز البيانات الجديدة حول العالم يُخطط لإقامته في مناطق تواجه مخاطر مناخية مرتفعة، ما قد يهدد استمرارية عمل البنية التحتية الرقمية في المستقبل.

وأظهر تقرير للشركة أن أكثر من 150 مركز بيانات من أصل نحو 2600 مشروع قيد التخطيط عالميًا ستُبنى في مواقع مصنفة عالية المخاطر، تشمل مناطق معرضة لارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات النهرية وموجات الحر الشديدة.

وقال كارل مالون، مؤسس ورئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في "إكس دي آي"، إن الاستعدادات الحالية لمواجهة تداعيات تغير المناخ لا تزال غير كافية، محذرًا من أن التوسع السريع في قطاع مراكز البيانات يتطلب مراعاة أكبر للمخاطر البيئية طويلة الأمد.

وبحسب الدراسة، تتركز أكبر نسبة من المشاريع المهددة في أميركا الشمالية، التي تضم أكثر من 70 مركزًا من الفئة عالية المخاطر، تليها أوروبا بنحو 45 مركزًا، ثم شرق آسيا بـ12 مركزًا.

وفي المملكة المتحدة، تُعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الخطر الرئيسي الذي يهدد مراكز البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وفق دراسة منفصلة صادرة عن معهد "إم إس سي آي". كما يشكل ارتفاع درجات الحرارة تحديًا إضافيًا لهذه المنشآت التي تعتمد على أنظمة تبريد كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وسلط التقرير الضوء على حوادث سابقة كشفت هشاشة بعض البنى الرقمية أمام الظواهر المناخية، إذ تأثرت مراكز بيانات في لندن عام 2022 كانت تُستخدم من قبل شركتي "جوجل" و"أوراكل" خلال موجة حر قياسية، ما تسبب في تعطّل بعض الخدمات الإلكترونية.

كما حذرت "إكس دي آي" من المخاطر غير المباشرة المرتبطة بالبنية التحتية المحيطة بمراكز البيانات، موضحة أن قدرة المنشأة على الصمود قد لا تكون كافية إذا تعرضت شبكات الكهرباء أو النقل أو الاتصالات المحيطة بها لأضرار نتيجة الأحوال الجوية المتطرفة.

ورأت الشركة أن الحد من هذه المخاطر ما زال ممكنًا من خلال تحسين اختيار مواقع المشاريع، واعتماد معايير هندسية أكثر ملاءمة للظروف المناخية المستقبلية، وزيادة الاستثمارات المخصصة لتعزيز مرونة البنية التحتية.

وأكد مالون أن حجم الاستثمارات العالمية المتدفقة إلى قطاع مراكز البيانات يجعل أي أخطاء في التخطيط أو التقدير المناخي مكلفة للغاية على المدى الطويل.