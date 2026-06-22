الأجهزة الذكية المنزلية تتحول إلى أدوات للهجمات الإلكترونية

يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات وقائية تشمل تغيير كلمات المرور الافتراضية فور تشغيل الأجهزة، وتثبيت التحديثات الأمنية بانتظام، وشراء المنتجات من شركات توفر دعمًا أمنيًا طويل الأمد...

أصبحت الأجهزة المنزلية الذكية، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه والتلفزيونات الذكية، هدفًا متزايدًا للقراصنة الذين يستغلونها لبناء شبكات ضخمة من الأجهزة المخترقة تُعرف باسم "البوت نت"، تُستخدم في تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق دون علم أصحابها.

وسلط تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على تنامي هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة منخفضة التكلفة قد تصل إلى المستهلكين وهي تحتوي على برمجيات خفية أو خصائص تسمح باستغلالها ضمن شبكات إجرامية بمجرد اتصالها بالإنترنت.

وتعتمد شبكات "البوت نت" على السيطرة عن بُعد على أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة بالشبكة عبر خوادم تحكم مركزية. ولا يحتاج المهاجمون إلى أجهزة عالية القدرات، إذ تمنحهم الأعداد الضخمة من الأجهزة المصابة قوة كافية لتنفيذ هجمات مؤثرة، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تغرق المواقع والخدمات الرقمية بطلبات هائلة تؤدي إلى تعطيلها.

ويرجع انتشار الظاهرة إلى ضعف الحماية الأمنية في كثير من أجهزة إنترنت الأشياء، إذ تُباع أحيانًا بكلمات مرور افتراضية أو تتوقف الشركات المصنعة عن توفير التحديثات الأمنية لها بعد فترة قصيرة.

وأظهرت دراسة منشورة على منصة "أركايف" أن ثلاثة من كل أربعة أجهزة خضعت للاختبار كانت عرضة للإصابة ببرمجية "ميراي" عند تشغيلها بإعداداتها الافتراضية.

وتُعد "ميراي" من أبرز الأمثلة على استغلال الأجهزة المنزلية في الهجمات الإلكترونية، بعدما استخدمت عام 2016 مئات آلاف الكاميرات وأجهزة التوجيه المصابة لتنفيذ واحدة من أكبر هجمات حجب الخدمة الموزعة آنذاك. ومنذ تسريب شيفرتها ظهرت نسخ عديدة أكثر تطورًا تستهدف أنواعًا مختلفة من أجهزة إنترنت الأشياء.

ولا يقتصر استخدام شبكات "البوت نت" على تعطيل المواقع الإلكترونية، بل باتت تُستخدم أيضًا كشبكات بروكسي سكنية لتمرير حركة الإنترنت عبر الأجهزة المخترقة، ما يساعد المهاجمين على إخفاء هوياتهم وتنفيذ عمليات احتيال أو تجاوز أنظمة الحماية الرقمية.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق التهديد، أعلنت السلطات الأميركية عام 2024 تفكيك شبكة "رابتور ترين"، التي ضمت أكثر من 260 ألف جهاز من أجهزة التوجيه والكاميرات وأنظمة التخزين الشبكي المنتشرة في المنازل والمكاتب الصغيرة حول العالم، وارتبطت بجهات مدعومة من الصين، بحسب التقرير.

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تفكيك بعض الشبكات لا ينهي الخطر، إذ غالبًا ما تقع الأجهزة المخترقة مجددًا تحت سيطرة مجموعات أخرى، ما يسمح بإعادة توظيفها في هجمات جديدة تستهدف مواقع إلكترونية أو مكونات أساسية من البنية التحتية للإنترنت.

ويوصي الخبراء باتخاذ إجراءات وقائية تشمل تغيير كلمات المرور الافتراضية فور تشغيل الأجهزة، وتثبيت التحديثات الأمنية بانتظام، وشراء المنتجات من شركات توفر دعمًا أمنيًا طويل الأمد، إضافة إلى عزل أجهزة إنترنت الأشياء عن الشبكات الرئيسية ومراقبة أي نشاط غير اعتيادي على الشبكة المنزلية.