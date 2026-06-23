تحالف "العيون الخمس" يحذّر من طفرة وشيكة في الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير أدوات الدفاع السيبراني، لكنه في الوقت نفسه يرفع مستوى التهديدات الرقمية من خلال تسريع وتيرة الهجمات وتوسيع نطاقها وزيادة تعقيدها...

حذّرت أجهزة الاستخبارات السيبرانية التابعة لتحالف "العيون الخمس" من أن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قد تُحدث تحولاً كبيرًا في قدرات الهجمات الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة، داعية الحكومات والشركات إلى تعزيز جاهزيتها الأمنية بشكل عاجل.

وجاء التحذير في بيان مشترك صادر عن وكالات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، بعد أسابيع من قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقييد وصول جهات أجنبية إلى نموذج "فايبل 5" الذي تطوره شركة "أنثروبيك"، على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأوضح التحالف أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير أدوات الدفاع السيبراني، لكنه في الوقت نفسه يرفع مستوى التهديدات الرقمية من خلال تسريع وتيرة الهجمات وتوسيع نطاقها وزيادة تعقيدها. وتوقع أن تتجاوز النماذج المستقبلية القدرات المعروفة حاليًا، بما يؤدي إلى تغيير جذري في أدوات الهجوم والدفاع الإلكترونيين.

وأكد البيان أن التطورات المتوقعة باتت قريبة زمنيًا، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلق بسنوات مقبلة، بل بأشهر فقط، ما يستدعي استعدادًا سريعًا من المؤسسات والجهات المعنية.

كما شدد التحالف على أن المرونة السيبرانية أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على ثقة الأسواق، محذرًا من أن التقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي سيخفض الحواجز التقنية أمام القراصنة ويزيد من كفاءة الهجمات الإلكترونية.

ورأى أن التعامل مع المخاطر السيبرانية لم يعد شأنًا تقنيًا محصورًا بفرق الأمن الرقمي، بل أصبح قضية استراتيجية تمسّ استقرار المؤسسات وتتطلب إشرافًا مباشرًا من القيادات التنفيذية وصناع القرار.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن خبراء في الذكاء الاصطناعي قولهم إن نماذج أكثر تطورًا قد تظهر قريبًا، فيما تتواصل جهود التطوير في الصين ودول أخرى للوصول إلى مستويات مماثلة من القدرات التقنية.