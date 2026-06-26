إدارة ترمب تطلب من "أوبن إيه آي" إطلاق نموذجها الجديد على مراحل

تشير هذه الإجراءات إلى استعداد إدارة ترمب لفرض رقابة أكبر على شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى لتطوير نماذج أكثر تطورًا قادرة على تنفيذ مهام معقدة، تشمل البرمجة والأمن السيبراني....

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شركة "أوبن إيه آي" اعتماد إطلاق تدريجي لنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "GPT-5.6"، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا من الحكومة الأميركية في التعامل مع النماذج المتقدمة، وذلك بعد أسابيع من فرض قيود على منتجات منافستها "أنثروبيك".

وبحسب شخص مطلع، أبلغ الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، الموظفين بأن الحكومة طلبت إتاحة النموذج في المرحلة الأولى لعدد محدود من الشركاء الموثوقين، قبل توسيع نطاق استخدامه لاحقًا.

وأضاف المصدر أن ألتمان أوضح خلال اجتماع داخلي أن السلطات الأميركية باتت أكثر قلقًا بشأن القدرات المتنامية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، داعيًا موظفي الشركة إلى التعاون مع إدارة ترمب في ما يتعلق بملاحظاتها حول معايير السلامة والقيود المفروضة على النماذج المقبلة، حتى في حال اختلاف الشركة مع بعض تلك الملاحظات.

وامتنعت "أوبن إيه آي" عن التعليق على هذه المعلومات، فيما لم يصدر أي رد من البيت الأبيض. وكانت صحيفة "ذي إنفورميشن" قد أوردت سابقًا جانبًا من تفاصيل الاجتماع.

وتأتي هذه التطورات بعد أن علّقت "أنثروبيك" في وقت سابق من الشهر الجاري الإتاحة العالمية لنموذجيها "Mythos 5" و"Fable 5"، استجابةً لأمر حكومي يقضي بتقييد وصول الرعايا الأجانب داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى هذين النموذجين، استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتسعى "أنثروبيك" منذ ذلك الحين إلى التوصل إلى تفاهم مع الحكومة الأميركية لاستعادة إتاحة النموذجين، بعدما أوضحت أن القرار جاء عقب اكتشاف إمكانية تجاوز بعض ضوابط الحماية في "Fable 5"، رغم أن الشركة كانت قد حدّت مسبقًا من قدراته في المهام المرتبطة بالأمن السيبراني.

ورأت الشركة أن سحب نموذج تجاري بسبب احتمال محدود لتجاوز وسائل الحماية يمثل معيارًا مبالغًا فيه، محذرةً من أن تعميم هذا النهج قد يعرقل إطلاق أي نماذج متقدمة جديدة في القطاع.

وتشير هذه الإجراءات إلى استعداد إدارة ترمب لفرض رقابة أكبر على شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى لتطوير نماذج أكثر تطورًا قادرة على تنفيذ مهام معقدة، تشمل البرمجة والأمن السيبراني.

وأفاد مطلعون بأن موظفين في "أوبن إيه آي" يبدون قلقًا من أن تؤثر الإجراءات التي استهدفت "أنثروبيك" في قدرة الشركة على إطلاق تقنياتها الجديدة على نطاق واسع.

وفي الوقت نفسه، تعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي على وضع آليات طوعية لإبلاغ الحكومة مسبقًا بالنماذج المتقدمة، في ظل غياب قواعد واضحة تحدد الجهة الحكومية المختصة، وتوقيت الإخطار، وحجم المعلومات المطلوب تقديمها قبل الإطلاق.

ويأمل عدد من العاملين في القطاع أن يسهم أمر تنفيذي وقّعه ترمب في وقت سابق من هذا الشهر في توضيح هذه الإجراءات، إذ يمنح الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي مهلة 60 يومًا لوضع إطار طوعي يسمح للسلطات بالاطلاع على النماذج المتقدمة لمدة قد تصل إلى 30 يومًا قبل موعد طرحها.