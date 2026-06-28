قيود أميركية جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف القطاع

يأتي هذا التوجه بعد أن اضطرت "أنثروبيك" إلى سحب نموذجها "Fable 5" إثر تدخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع وصوله إلى جهات أجنبية، بينما سبق أن طرحت نموذج "Mythos 5" بصورة محدودة لعدد من العملاء المعتمدين.

تتجه الحكومة الأميركية إلى تشديد الرقابة على إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما طلبت من شركة "أوبن إيه آي" حصر إتاحة نموذجها الجديد "GPT 5.6" في مرحلة أولى بمجموعة محدودة من الشركاء، على أن يجري توسيع نطاق الوصول إليه لاحقًا بعد مراجعة حكومية، في خطوة تأتي عقب فرض قيود مماثلة على نماذج طورتها شركة "أنثروبيك".

وذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن البيت الأبيض أبلغ "أوبن إيه آي" برغبته في اعتماد إطلاق محدود للنموذج الجديد، فيما أبلغ الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، الموظفين بأن منح صلاحيات الوصول سيتم بموافقة حكومية وعلى أساس كل عميل على حدة، قبل الانتقال إلى إتاحة أوسع خلال نحو أسبوعين إذا سارت عملية المراجعة وفق التوقعات.

ويُعد "GPT 5.6" تطويرًا جديدًا مقارنة بالإصدار السابق "GPT 5.5"، مع تحسينات في سعة نافذة السياق وكفاءة الأداء. وأوضح ألتمان، في مذكرة داخلية، أن الشركة ستعمل مع الحكومة الأميركية وشركات التكنولوجيا الأخرى لوضع آلية أكثر استدامة لإطلاق النماذج المستقبلية.

ويأتي هذا التوجه بعد أن اضطرت "أنثروبيك" إلى سحب نموذجها "Fable 5" إثر تدخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع وصوله إلى جهات أجنبية، بينما سبق أن طرحت نموذج "Mythos 5" بصورة محدودة لعدد من العملاء المعتمدين.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن استمرار فترات المراجعة الحكومية قد يؤثر في العوائد الاقتصادية للنماذج المتقدمة، ويبطئ وتيرة تطويرها، ما قد ينعكس على الاستثمارات في مراكز البيانات ويزيد الضغوط على قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.

ورغم قبول مبدأ مراجعة الحكومة للنماذج قبل طرحها، يرى الموقع أن آليات التقييم ومعايير السلامة لا تزال غير واضحة، كما أن الحكومة لم تحدد بصورة دقيقة المخاطر التي تسعى إلى الحد منها، وسط تساؤلات بشأن قدرتها الفنية على إجراء اختبارات متخصصة لهذا النوع من الأنظمة.

وفي المقابل، أعلنت "أنثروبيك" أنها حصلت على تصريح يسمح بإعادة إتاحة نموذج "Mythos 5" لأكثر من 100 مؤسسة أميركية، تشمل شركات أمن سيبراني، ومؤسسات كبرى، وجهات حكومية مسؤولة عن حماية البنية التحتية الحيوية، مؤكدة استمرار مشاوراتها مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى النموذج وإعادة طرح "Fable 5" للعامة.

ويرى مراقبون أن فرض قيود على إتاحة النماذج قد يحد من وصول الجمهور إليها، لكنه لا يمثل حلًا شاملًا للمخاوف الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التعاون بين الحكومة والشركات ووضع أطر تنظيمية واضحة قد يكون أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه التقنيات.