نموذج صيني يقترب من منافسة النماذج الأميركية في الأمن السيبراني

بحسب بيانات منصة "أوبن راوتر"، التي توفر الوصول إلى مئات نماذج الذكاء الاصطناعي، أصبح "جي إل إم-5.2" من بين أكثر 10 نماذج استخدامًا على مستوى العالم...

أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "جي إل إم-5.2" تقدمًا في مجال الأمن السيبراني، بعدما نجح في مجاراة أحدث النماذج الأميركية في اكتشاف الثغرات البرمجية، في تطور يعكس احتدام المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن باحثين في الأمن السيبراني، أن النموذج الذي طورته شركة "زيبو إيه آي" وأطلقته خلال حزيران/يونيو 2026، بات يحقق أداءً قريبًا من نماذج "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" في اكتشاف الثغرات الأمنية، رغم استمرار تفوق النماذج الأميركية في مجالات أخرى.

وأظهرت اختبارات أجرتها شركة "سيمغريب" المتخصصة في الأمن السيبراني أن النموذج الصيني تفوق في بعض السيناريوهات على نموذج "كلود أوبوس 4.8" التابع لشركة "أنثروبيك"، كما تمكن، عند تزويده بتعليمات إضافية، من مجاراة نموذج "ميثوس" في مهام اكتشاف الثغرات البرمجية.

ويتميز "جي إل إم-5.2" بأنه نموذج مفتوح الأوزان، ما يتيح للمستخدمين تحميله وتشغيله وتعديله محليًا من دون الاعتماد على خوادم الشركة المطورة، وهو ما يمنح المؤسسات مرونة أكبر، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من إمكانية استغلاله في أنشطة قرصنة أو هجمات سيبرانية.

وبحسب بيانات منصة "أوبن راوتر"، التي توفر الوصول إلى مئات نماذج الذكاء الاصطناعي، أصبح "جي إل إم-5.2" من بين أكثر 10 نماذج استخدامًا على مستوى العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفجوة التقنية بين النماذج الصينية والأميركية تتقلص تدريجيًا، مع تزايد اعتماد الشركات على النماذج الصينية الأقل كلفة. وأضافت أن شركة "مايكروسوفت" تدرس إتاحة بعض هذه النماذج عبر منصاتها، في خطوة قد تؤثر في المنافسة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض قيود على الوصول إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً لأسباب أمنية، فيما تعمل الصين على تعزيز قدراتها السيبرانية لمواكبة التطورات التقنية ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي.