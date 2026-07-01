واشنطن ترفع القيود عن أقوى نماذج "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي

كانت السلطات الأميركية قد فرضت في 12 حزيران/يونيو حظرًا على الوصول إلى نموذج "ميثوس 5" بعدما رصدت ثغرات في إجراءات الحماية الخاصة به، خشية إساءة استخدامه...

أعلنت شركة "أنثروبيك" أنها ستعيد إتاحة أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي، "فيبل 5" و"ميثوس 5"، على مستوى العالم، بعد قرار الحكومة الأميركية رفع قيود التصدير التي كانت تمنع توفيرهما في عدد من الدول لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الشركة، في منشور على منصة "إكس"، إنها تلقت إشعارًا من وزارة التجارة الأميركية يفيد بإلغاء القيود المفروضة على النموذجين، مشيرةً إلى أنها ستستأنف إتاحتهما اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وكانت السلطات الأميركية قد فرضت في 12 حزيران/يونيو حظرًا على الوصول إلى نموذج "ميثوس 5" بعدما رصدت ثغرات في إجراءات الحماية الخاصة به، خشية إساءة استخدامه. وقبل أربعة أيام، حصلت "أنثروبيك" على ترخيص يسمح لعدد محدود من شركات الأمن السيبراني الأميركية باستخدام النموذج.

ونقل موقع "بوليتيكو"، في 26 حزيران/يونيو، عن وزير التجارة الأميركي هاورد لاتنيك قوله إن "أنثروبيك" تعاونت مع الحكومة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة بالقيود، وهو ما مهّد لرفعها.

وفي السياق نفسه، تواصل شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الامتثال للقيود الحكومية على النماذج الأكثر تطورًا، إذ حصرت شركة "أوبن إيه آي" إتاحة نموذجها "جي بي تي-5.6" بمجموعة محدودة من الشركاء المعتمدين. وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، قد أقرّ بأن هذه الآلية ليست الخيار المفضل للشركة.

ويأتي القرار في ظل استمرار الجدل داخل الإدارة الأميركية بشأن مخاطر النماذج المتقدمة. فقد شبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف، قدرات هذه النماذج بالأسلحة النووية، معتبرًا أن تأثيرها الاستراتيجي يبرر تشديد الرقابة على استخدامها وإتاحتها.