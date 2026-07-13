استثمارات ضخمة جديدة: "أنثروبيك" تضغط لتعديل قوانين حقوق النشر في أستراليا

طلبت "أنثروبيك" خلال الاجتماع مناقشة العقبات التي تواجه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أستراليا، مع التركيز على تعديل قوانين حقوق النشر...

كشفت مذكرات إحاطة حكومية أسترالية نُشرت بموجب قانون حرية المعلومات أن الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، دعا الحكومة الأسترالية إلى إصلاح قوانين حقوق النشر، مع سعي الشركة إلى توسيع استثماراتها في البلاد، بما يشمل إنشاء مراكز بيانات.

وأظهرت الوثائق أن أمودي التقى وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز في نيسان/أبريل الماضي، لبحث خطط الشركة لدخول السوق الأسترالية، مشيرًا إلى أن وضوح الإطار القانوني المنظم لحقوق النشر يمثل عاملًا أساسيًا في قرارات الاستثمار المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.

وطلبت "أنثروبيك" خلال الاجتماع مناقشة العقبات التي تواجه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أستراليا، مع التركيز على تعديل قوانين حقوق النشر، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا من فنانين وكتّاب وموسيقيين يطالبون بعدم منح شركات الذكاء الاصطناعي استثناءات تسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق النشر من دون مقابل.

ووفقًا لمذكرات الإحاطة، أبلغ المسؤولون الأستراليون الشركة أن الحكومة لا تعتزم إدخال استثناء خاص بالتنقيب في النصوص والبيانات ضمن قانون حقوق النشر، وأنها تواصل مشاوراتها مع مختلف أصحاب المصلحة بشأن هذه القضية.

وفي الولايات المتحدة، تتمسك "أنثروبيك" بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يندرج ضمن مبدأ "الاستخدام العادل"، الذي لا يستلزم الحصول على موافقة أصحاب حقوق النشر، إلا أن المسؤولين الأستراليين أشاروا إلى أن هذا التفسير لا يزال محل جدل ولم يُحسم قانونيًا.

كما نقلت الوثائق عن الشركة قولها إن العدد الكبير من أصحاب حقوق النشر الأفراد يصعّب التوصل إليهم وإبرام اتفاقيات ترخيص لاستخدام أعمالهم.

ويأتي هذا الجدل قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، من المقرر أن يتناول فيه سياسات الذكاء الاصطناعي وقضية القبول المجتمعي لاستخدام هذه التقنيات.