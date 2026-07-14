ما الأسباب التي دفعت "أوبن إيه آي" لإيقاف تطوير متصفح "أطلس"؟

وتشير تقارير تقنية إلى أن "أوبن إيه آي" تعتزم نقل عدد من الميزات التي اختبرتها في "أطلس" إلى منظومة "تشات جي بي تي"، بدلًا من الاستمرار في تطوير متصفح مستقل...

أوقفت شركة "أوبن إيه آي" تطوير متصفح الإنترنت المدعوم بالذكاء الاصطناعي "أطلس"، بعد أقل من عام على إطلاقه، في إطار إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على تطوير "تشات جي بي تي" بوصفه منصة رئيسية لخدماتها.

وكانت الشركة قد أطلقت "أطلس" في تشرين الأول/أكتوبر 2025 ليكون متصفحًا يعتمد على قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويتيح تنفيذ مهام مثل البحث، وتحليل المحتوى، والحجوزات، والتسوق عبر الإنترنت، في محاولة لمنافسة متصفح "كروم" من "غوغل" والمتصفحات الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي القرار بعد أشهر من توجيهات داخلية لتقليص المشاريع غير الأساسية، وهي الخطوة التي أسفرت أيضًا عن إيقاف أداة توليد الفيديو "سورا". وتشير تقارير تقنية إلى أن "أوبن إيه آي" تعتزم نقل عدد من الميزات التي اختبرتها في "أطلس" إلى منظومة "تشات جي بي تي"، بدلًا من الاستمرار في تطوير متصفح مستقل.

وفي هذا السياق، أتاحت الشركة إضافة "تشات جي بي تي" لمتصفح "كروم"، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع محتوى صفحات الويب، وطرح الأسئلة، وتلخيص النصوص، وتنفيذ مهام مباشرة من داخل المتصفح، في خطوة تنافس أدوات "جيميناي" التابعة لـ"غوغل".

كما عززت "أوبن إيه آي" تطبيق "تشات جي بي تي" للحاسوب بإمكانات تصفح متقدمة تسمح بزيارة المواقع الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى الحسابات، وتنزيل الملفات، والتفاعل مع صفحات الويب من داخل التطبيق، بما يحول "تشات جي بي تي" إلى بيئة عمل متكاملة تجمع أدوات الذكاء الاصطناعي والتصفح في واجهة واحدة.