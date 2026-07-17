ولاية ديلاوير الأميركيّة تدرس الاعتراف بشركات يديرها الذكاء الاصطناعي

سيقتصر تطبيق النظام على إطار تنظيمي تجريبي تشرف عليه لجنة تضم وزيرة الخارجية، والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا في الولاية، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في ديلاوير...

تدرس ولاية ديلاوير الأميركية مشروعًا يتيح إنشاء نوع جديد من الشركات تُدار بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تمنح هذه الأنظمة دورًا قانونيًا غير مسبوق داخل بيئة تنظيمية تجريبية.

ويقترح المشروع استحداث كيان قانوني يحمل اسم "شركة الذكاء الاصطناعي"، يتولى إدارته وكيل ذكاء اصطناعي بدلًا من شخص طبيعي، بما يتيح له إبرام العقود، وامتلاك الأصول، وتحمل الالتزامات القانونية، ورفع الدعاوى القضائية أو مواجهتها.

وشرحت وزيرة خارجية الولاية شاروني باتيباندا سانشيز، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة "نورم إيه آي" جون ناي، ملامح المقترح في مقال نشرته مجلة "فورتشن". ويستند المشروع إلى دراسة علمية نُشرت عام 2023 في مجلة "ساينس"، خلصت إلى أن قوانين عدد من الولايات الأميركية لا تحظر صراحة إدارة الشركات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبموجب المقترح، سيكون لكل شركة عضو واحد مسؤول عن تمويلها، فيما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل لأنشطتها. كما يتمتع هذا العضو بحماية من الالتزامات المالية للشركة، إلا أن هذه الحماية تسقط إذا توقف عن تمويلها أو استخدمها في عمليات احتيال أو جرائم متعمدة. وفي جميع الأحوال، تبقى الشركة خاضعة لقوانين حماية المستهلك والقانون الجنائي.

وسيقتصر تطبيق النظام على إطار تنظيمي تجريبي تشرف عليه لجنة تضم وزيرة الخارجية، والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا في الولاية، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في ديلاوير.

ويلزم المشروع الشركات بإبلاغ العملاء بأنها تعمل ضمن برنامج تجريبي لا يمثل اعتمادًا رسميًا من الولاية، مع توضيح آلية تقديم الشكاوى. كما يمنح السلطات صلاحية تعليق نشاط الشركة أو إلغاء وضعها القانوني أو طلب حلها أمام محكمة المستشارية.

ويستثني المقترح الأنشطة المصرفية من نطاق التطبيق، على أن ينتهي العمل بالبرنامج التجريبي بعد 30 شهرًا.