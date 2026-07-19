"كيمي كيه 3"... نموذج صيني ضخم يصعّد سباق الذكاء الاصطناعي

ظهور نموذج ضخم مثل "كيمي كيه 3" يؤكد اتساع دائرة المنافسة، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على امتلاك النموذج الأقوى، بل ستشمل أيضًا القدرة على جعله أكثر انتشارًا واستخدامًا وتأثيرًا...

أطلقت شركة "مون شوت إيه آي" الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كيمي كيه 3"، في خطوة تعزز موقع الصين في المنافسة العالمية مع شركات أميركية كبرى، من بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل".

وقالت الشركة إن النموذج يعتمد على بنية تضم نحو 2.8 تريليون معامل، وصُمم لتنفيذ مهام معقدة، تشمل الاستدلال المنطقي، وكتابة الشيفرات البرمجية وتحليلها، ومعالجة النصوص والمستندات الطويلة، والتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات ضمن جلسة واحدة.

ويتمتع "كيمي كيه 3"، وفق البيانات المعلنة، بنافذة سياق تصل إلى نحو مليون رمز، ما يتيح له معالجة مستندات ضخمة أو مشروعات برمجية طويلة من دون الحاجة إلى تقسيمها إلى أجزاء صغيرة.

ولا يُعد مصطلح نماذج الذكاء الاصطناعي "ثقيلة الأوزان" تصنيفًا تقنيًا رسميًا، لكنه يُستخدم لوصف النماذج اللغوية أو متعددة الوسائط التي تضم مئات المليارات أو تريليونات المعاملات، وتتطلب قدرات حاسوبية كبيرة لتدريبها وتشغيلها.

ومع ذلك، لا يشكل عدد المعاملات وحده معيارًا حاسمًا لقياس كفاءة النموذج، إذ يتأثر أداؤه أيضًا بجودة بيانات التدريب، وتصميم الخوارزميات، وطرق التحسين المستخدمة بعد مرحلة التدريب الأولية.

ويأتي إطلاق النموذج ضمن توجه صيني متسارع نحو تطوير نماذج مفتوحة الأوزان، بعد الاهتمام العالمي الذي حظيت به نماذج شركة "ديب سيك"، نتيجة قدرتها على تقديم أداء منافس باستخدام موارد حاسوبية وتكاليف أقل نسبيًا من بعض النماذج الغربية.

وتتيح النماذج مفتوحة الأوزان للباحثين والمطورين الوصول إلى مكوناتها وتعديلها وبناء تطبيقات متخصصة اعتمادًا عليها، خلافًا للنماذج المغلقة التي تحتفظ الشركات المطورة بتفاصيل بنيتها وتوفرها غالبًا من خلال خدماتها السحابية.

ويمنح هذا النهج المؤسسات قدرة أكبر على تشغيل النماذج داخل بنيتها التقنية الخاصة، بدلًا من إرسال البيانات إلى خوادم خارجية، وهي ميزة مهمة للقطاعات التي تتعامل مع معلومات حساسة، مثل المصارف والجهات الحكومية والشركات الصناعية.

كما يمكن تخصيص النموذج لتطوير مساعدين رقميين متخصصين، وأدوات لتحليل الوثائق، وأنظمة قادرة على كتابة الشيفرات البرمجية واختبارها. إلا أن تشغيل نموذج بحجم "كيمي كيه 3" يتطلب وحدات معالجة رسومية متقدمة وذاكرة ضخمة، ما قد يجعل استخدامه محليًا صعبًا على الأفراد والشركات الصغيرة، ويدفعهم إلى الاعتماد على خدمات الحوسبة السحابية.

ويضع النموذج الشركة الصينية في منافسة مع نماذج بارزة، مثل "جي بي تي" و"كلود" و"جيميناي"، لكن تقييم قدرات هذه الأنظمة لا يعتمد على حجمها فقط، بل يشمل دقة الإجابات، وحل المشكلات المعقدة، وسرعة الاستجابة، وكلفة التشغيل، ومستويات الأمان.

وتتجاوز المنافسة الحالية تطوير النموذج الأكثر قدرة، لتشمل بناء منظومات متكاملة تضم مراكز البيانات، والرقائق المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب استقطاب المطورين والمستخدمين.

ويحمل إطلاق "كيمي كيه 3" بعدًا جيوسياسيًا، في ظل احتدام التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، والقيود الأميركية المفروضة على تصدير بعض تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الشركات الصينية.

وتسعى الشركات الصينية إلى تجاوز هذه القيود من خلال رفع كفاءة الخوارزميات، وتطوير أساليب تدريب أقل استهلاكًا للموارد، وتوسيع استخدام النماذج المفتوحة لاستقطاب مزيد من المطورين والشركات.

ولا يعني طرح النموذج أن المنافسة حُسمت لمصلحة الأنظمة المفتوحة، إذ تواصل شركات "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" استثمار مليارات الدولارات في تطوير نماذج متقدمة ومنظومات تشغيل متكاملة.

وظهور نموذج ضخم مثل "كيمي كيه 3" يؤكد اتساع دائرة المنافسة، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على امتلاك النموذج الأقوى، بل ستشمل أيضًا القدرة على جعله أكثر انتشارًا واستخدامًا وتأثيرًا.