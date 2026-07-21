إشعال المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي: "علي بابا" الصينيّة تطلق نموذج "كوين 3.8"

أتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي منافسة متسارعة بين الشركات الصينية والأميركية لتطوير نماذج أكثر تطورًا، مع انتقال التنافس من زيادة أحجام النماذج إلى تحسين الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام المعقدة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلية...

كشفت شركة "علي بابا" الصينية عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Qwen3.8-Max-Preview"، مؤكدة أنه يمثل أحدث إصدارات عائلة "كوين" اللغوية، وأنه يحقق، وفق تقييماتها الداخلية، أداءً يأتي في المرتبة الثانية بعد نموذج "Claude Opus 5" الذي تطوره شركة "أنثروبيك".

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي منافسة متسارعة بين الشركات الصينية والأميركية لتطوير نماذج أكثر تطورًا، مع انتقال التنافس من زيادة أحجام النماذج إلى تحسين الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام المعقدة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلية.

وقالت "علي بابا" إن النموذج الجديد يضم نحو 2.4 تريليون معامل، ما يجعله من بين أكبر النماذج المتاحة حاليًا. وأوضحت أن النسخة التجريبية أصبحت متوفرة عبر خدمة الاشتراك "Token Plan"، إضافة إلى منصتي "Qoder" و"QoderWork" المخصصتين لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، يشير متخصصون إلى أن حجم النموذج لا يكفي وحده للحكم على أدائه، إذ تؤثر جودة بيانات التدريب، وتصميم الخوارزميات، وكفاءة البنية التحتية في مستوى النتائج التي يقدمها.

وجاء الكشف عن "كوين 3.8" خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، في خطوة تعكس انتقال الشركات الصينية إلى تطوير نماذج تتجاوز حاجز التريليون معامل.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة "Moonshot AI" عن نموذج "Kimi K3"، الذي يضم 2.8 تريليون معامل، ووصفته بأنه أكبر نموذج مفتوح الأوزان في العالم. وقالت الشركة إن النموذج سجل نتائج متقدمة في عدد من الاختبارات، مع إقرارها بأن بعض النماذج المغلقة لا تزال تتفوق عليه في الأداء العام.

وتعتمد "علي بابا" في استراتيجيتها على توفير نماذج مفتوحة الأوزان، وأكدت أن "كوين 3.8" سيُطرح بهذه الصيغة قريبًا، بما يسمح للمطورين والباحثين باستخدام أوزان النموذج لتطوير تطبيقات جديدة دون إتاحة بيانات التدريب الأصلية أو الشيفرة المصدرية الكاملة.

وترى الشركة أن هذا التوجه قد يسهم في توسيع انتشار نماذجها عالميًا، خصوصًا بين الشركات الناشئة والمطورين الباحثين عن حلول أكثر مرونة وأقل تكلفة مقارنة بالخدمات المغلقة.

ويعد إطلاق النموذج جزءًا من جهود الصين لتعزيز موقعها في المنافسة مع شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، مثل "OpenAI" و"أنثروبيك" و"Google DeepMind". وخلال المؤتمر، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية الانفتاح والتعاون في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أنها تمثل محركًا للابتكار والتنمية الصناعية.

ولا تزال مزاعم تفوق "كوين 3.8" تستند إلى اختبارات أجرتها "علي بابا" نفسها، في انتظار نتائج تقييمات مستقلة تقارن أداءه بالنماذج المنافسة وفق معايير تشمل الاستدلال، والبرمجة، وفهم السياق الطويل، ودقة الإجابات، وكفاءة التشغيل والتكلفة.