الاتحاد الأوروبي يضغط لفتح "أندرويد" و"آي أو إس" أمام منافسي "غوغل" و"آبل"

بحسب تقديرات شركة "أوميديا"، فإن تطبيق "تشات جي بي تي" مثبت على نحو 30% من الهواتف الذكية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يمنح شركة "أوبن إيه آي" فرصة لتوسيع انتشارها إذا أُلزمت "غوغل" و"آبل" بفتح أنظمتهما أمام الخدمات المنافسة.

تعتزم المفوضية الأوروبية إلزام شركتي "غوغل" و"آبل" بإتاحة نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" أمام مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي المنافسين، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة والحد من هيمنة الشركتين على سوق الهواتف الذكية، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

وطلبت المفوضية من "غوغل" توسيع وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى نظام "أندرويد" بحلول تموز/يوليو 2027، في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، معتبرة أن الإجراء سيمنح المستخدمين خيارات أوسع ويعزز المنافسة مع خدمات مثل "جيميناي" و"سيري".

وتأتي هذه الخطوة مع تنامي قدرات المساعدين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، الذين باتوا قادرين على تنفيذ المهام وإدارة التطبيقات نيابة عن المستخدم، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات.

في المقابل، تحذر "غوغل" و"آبل" من أن منح تطبيقات خارجية صلاحيات أوسع للوصول إلى أنظمة التشغيل قد يعرّض أمن الأجهزة وخصوصية المستخدمين للخطر. وكانت "آبل" قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي تأجيل إطلاق النسخة الجديدة من "سيري" داخل الاتحاد الأوروبي بسبب متطلبات قانون الأسواق الرقمية.

كما تسعى المفوضية إلى إلزام "غوغل" بمشاركة بيانات البحث مع محركات البحث المنافسة وروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل، بهدف تسهيل تطوير خدمات منافسة لمحرك البحث التابع للشركة.

ويرى خبراء، نقلًا عن "سي إن إن"، أن فتح نظامي التشغيل قد يسهم في تعزيز المنافسة والابتكار، لكنه يثير مخاوف تتعلق بإمكانية وصول تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى بيانات حساسة، مثل الرسائل والموقع الجغرافي والميكروفون ومحتوى الشاشة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر في حال إساءة استخدام تلك الصلاحيات.

وبحسب تقديرات شركة "أوميديا"، فإن تطبيق "تشات جي بي تي" مثبت على نحو 30% من الهواتف الذكية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يمنح شركة "أوبن إيه آي" فرصة لتوسيع انتشارها إذا أُلزمت "غوغل" و"آبل" بفتح أنظمتهما أمام الخدمات المنافسة.