الصين تراهن على الذكاء الاصطناعي المفتوح لمنافسة الهيمنة الأميركية

المنافسة مع الولايات المتحدة لم تعد تقتصر على تطوير أقوى نموذج، بل باتت ترتبط بقدرة كل طرف على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى منظومة اقتصادية متكاملة وبنية تحتية عالمية، مع سعي بكين إلى توسيع حضورها...

تواصل وسائل الإعلام الصينية تسليط الضوء على مخرجات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC 2026) في شنغهاي، مقدمة الحدث باعتباره محطة تعكس انتقال البلاد من تطوير النماذج اللغوية المتقدمة إلى توسيع استخدامها الصناعي وتعزيز حضورها في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا.

ووفق التغطيات الصينية، جمع المؤتمر آلاف الشركات والمشروعات التقنية، وشهد إطلاق مئات المنتجات الجديدة، في مؤشر على انتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي من المختبرات إلى التطبيقات التجارية والصناعية، مع تركيز خاص على الذكاء المتجسد، والتطبيقات الصناعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة نقلتها وكالة "شينخوا"، أن تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي يستدعي تعزيز آليات الحوكمة ووضع أطر تنظيمية تضمن توجيه هذه التقنيات لخدمة البشرية والحد من المخاطر المحتملة.

وأبرزت وسائل إعلام صينية التقدم الذي حققته النماذج المحلية، وعلى رأسها نموذج "Kimi K3" المطور من شركة "Moonshot AI"، الذي يضم 2.8 تريليون معامل، إلى جانب نموذج "Qwen 3.8" من "علي بابا"، مشيرة إلى أن هذه النماذج باتت تنافس نظيراتها الأميركية، وتحقق نتائج متقدمة في بعض اختبارات البرمجة والاستدلال، مع الإقرار باستمرار تفوق الولايات المتحدة في بعض المجالات، مثل النماذج المغلقة وتصميم الرقائق والمنظومة التقنية المتكاملة.

وتتبنى الشركات الصينية بصورة متزايدة استراتيجية النماذج مفتوحة الأوزان، إذ أعلنت "علي بابا" اعتزامها إتاحة "Qwen 3.8" بهذه الصيغة، بما يسمح للمطورين باستخدام أوزان النموذج لتطوير تطبيقات جديدة دون الكشف عن بيانات التدريب أو الشيفرة المصدرية الكاملة.

وترى وسائل إعلام صينية أن هذا النهج يمنح الشركات المحلية ميزة تنافسية عبر خفض تكاليف الاستخدام وتوسيع انتشار النماذج عالميًا، مشيرة إلى أن مرات تحميل النماذج الصينية المفتوحة تجاوزت 10 مليارات مرة، فيما تحدثت تقارير عن تزايد إقبال مستخدمين أجانب على الخدمات الصينية منخفضة التكلفة.

وفي الجانب التطبيقي، أكدت وكالة "شينخوا" أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دورًا متزايدًا في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات، بينما يشهد مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر توسعًا ملحوظًا مع انتقال العديد من التقنيات إلى الاستخدام التجاري.

وأشار خبراء صينيون إلى أن نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد يستند إلى عوامل تشمل الاستثمار المبكر، وتطوير الكفاءات، وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات، إضافة إلى السوق المحلية الواسعة التي تتيح اختبار التقنيات ونشرها بسرعة.

وفي المقابل، ترى تحليلات صينية أن المنافسة مع الولايات المتحدة لم تعد تقتصر على تطوير أقوى نموذج، بل باتت ترتبط بقدرة كل طرف على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى منظومة اقتصادية متكاملة وبنية تحتية عالمية، مع سعي بكين إلى توسيع حضورها في وضع قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات التعاون الدولي.

ورغم الإشادة بالتقدم الذي حققته الشركات الصينية، تقر التقارير باستمرار تفوق الولايات المتحدة في بعض التقنيات الأساسية، معتبرة أن المنافسة بين الجانبين لا تزال مفتوحة، وأن مستقبل القطاع سيحدده النجاح في الجمع بين الابتكار، والتطبيق التجاري واسع النطاق، والتأثير في المعايير الدولية المنظمة للذكاء الاصطناعي.