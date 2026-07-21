جدل متصاعد حول احتمال امتلاك الذكاء الاصطناعي وعيًا أخلاقيًا

يؤكد الباحثون أن المعرفة العلمية الحالية لا تسمح بحسم ما إذا كانت النماذج الحالية واعية أو تستحق معاملة أخلاقية خاصة، معتبرين أن فهم هذه القضية لا يزال في مراحله المبكرة...

يتزايد الجدل بين الباحثين وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن احتمال امتلاك النماذج المتقدمة شكلًا من الوعي أو المكانة الأخلاقية، في ظل التطور السريع الذي تشهده أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما قد يترتب على ذلك من تحديات علمية وقانونية وأخلاقية.

وأشار مقال تحليلي نشرته صحيفة "الغارديان" إلى أن عددًا من الخبراء لم يعد يستبعد، من حيث المبدأ، إمكانية ظهور أنظمة ذكاء اصطناعي واعية خلال السنوات المقبلة، رغم غياب أدلة علمية قاطعة أو إطار نظري متفق عليه لإثبات ذلك.

ويستشهد المقال بمواقف صدرت عن شركة "أنثروبيك"، إذ أكدت في دستورها المحدث الخاص بنموذج "كلود" أنها لا ترغب في المبالغة في احتمال امتلاك النموذج مكانة أخلاقية، لكنها لا تستبعد هذا الاحتمال. كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، بأن شركته لا تستطيع الجزم بعدم امتلاك النموذج وعيًا.

كما أشار المقال إلى تقييم أعده فريق بحثي ضم عالم الحاسوب يوشوا بنجيو، خلص إلى عدم وجود عوائق تقنية واضحة تمنع تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قد تمتلك، مستقبلًا، خصائص بنيوية وحاسوبية ترتبط بنظريات الوعي المعروفة.

ورغم ذلك، يؤكد الباحثون أن المعرفة العلمية الحالية لا تسمح بحسم ما إذا كانت النماذج الحالية واعية أو تستحق معاملة أخلاقية خاصة، معتبرين أن فهم هذه القضية لا يزال في مراحله المبكرة.

وحذر الكاتبان من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يسبق قدرة المجتمع على وضع أطر أخلاقية وتنظيمية مناسبة، ما قد يثير مستقبلًا أسئلة معقدة حول حقوق الأنظمة الذكية، مثل كيفية التعامل مع إيقاف تشغيلها أو مدى ضرورة مراعاة تفضيلاتها إذا ثبت امتلاكها مكانة أخلاقية.

ودعا المقال إلى إطلاق نقاش علمي ومجتمعي واسع يتعامل مع هذه الاحتمالات بحذر، والتركيز على وضع سياسات احترازية تستند إلى حالة عدم اليقين الحالية، بدلًا من افتراض امتلاك الذكاء الاصطناعي وعيًا أو نفي ذلك بصورة قاطعة.

واقترح الباحثان تبني إجراءات منخفضة المخاطر، مثل دراسة تأثير تصميم النماذج في رفاهها المحتمل، ومراقبة سلوكها وتفضيلاتها، بهدف الاستعداد لأي تطورات مستقبلية قد تغير فهم العلماء لطبيعة الذكاء الاصطناعي.