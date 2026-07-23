اضطراب في قيادة الذكاء الاصطناعي يربك رقابة واشنطن على النماذج الأميركية

تأتي هذه التغييرات في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تشديد الرقابة على النماذج المتقدمة، بالتزامن مع تسارع تطور المنافسين الصينيين الذين طرحوا نماذج قوية، من بينها "جي إل إم" و"كوين" و"كيمي كيه 3"...

يشهد ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض حالة من الاضطراب بعد مغادرة ثلاثة من كبار المسؤولين المعنيين بهذا القطاع خلال الأشهر الماضية، في تطورات تثير تساؤلات بشأن قدرة الإدارة الأميركية على الإشراف على النماذج المتقدمة في مرحلة تتسم باحتدام المنافسة مع الصين.

وذكر تقرير لموقع "تيك كرانش" أن كريس فول غادر منصبه مديرًا لمركز معايير وابتكارات الذكاء الاصطناعي، بعد أشهر قليلة من تعيينه في نيسان/أبريل، خلفًا لكولين بيرنز الذي استقال بعد أسبوع واحد فقط من توليه المنصب.

وبذلك، فقد المركز، التابع لوزارة التجارة الأميركية والمسؤول عن تطوير معايير اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم مخاطرها، ثاني مدير له خلال فترة وجيزة، فيما تولى مدير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أرفيند رامان قيادة المركز بالإنابة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اختار فول لقيادة المركز الذي يضطلع بدور أساسي في دعم الحكومة الأميركية في تقييم ومراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركات الأميركية. ولم تكشف وزارة التجارة أو المركز أسباب مغادرته، في حين كانت استقالة بيرنز قد ارتبطت بعلاقته السابقة مع شركة "أنثروبيك".

وتأتي هذه التغييرات في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تشديد الرقابة على النماذج المتقدمة، بالتزامن مع تسارع تطور المنافسين الصينيين الذين طرحوا نماذج قوية، من بينها "جي إل إم" و"كوين" و"كيمي كيه 3"، ما زاد المخاوف الأميركية من اتساع الفجوة التنافسية.

وبموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب مؤخرًا، ستتمكن الحكومة الأميركية من مراجعة المخاطر المرتبطة بأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا لمدة تصل إلى 30 يومًا قبل إطلاقها، عبر برنامج "غولد إيغل"، الذي يهدف إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا لاختبار النماذج واكتشاف الثغرات الأمنية، مع بقاء مشاركة الشركات في البرنامج طوعية.

ويأتي ذلك بعد موافقة شركات مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" على منح الحكومة وصولًا مبكرًا إلى نماذجها لإجراء اختبارات أمنية، في حين كانت الشركات تتولى سابقًا بنفسها اختيار الجهات التي تحصل على وصول مبكر إلى نماذجها، كما فعلت "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" في برامج سابقة.

ويرى مراقبون أن انتقال مسؤولية اختيار الجهات التي تختبر النماذج إلى الحكومة قد يؤدي إلى إبطاء إجراءات الإطلاق التجاري للنماذج الجديدة.

وكان ديفيد ساكس، الذي شغل منصب مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية قبل مغادرته، قد حذر من أن القيود التنظيمية قد تضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

وفي الوقت نفسه، تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود على بعض النماذج الصينية مفتوحة المصدر، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة، بينما يبقى غياب قيادة مستقرة لمركز معايير وابتكارات الذكاء الاصطناعي تحديًا إضافيًا أمام جهود واشنطن لتنظيم القطاع ومواكبة وتيرة تطوره المتسارعة.