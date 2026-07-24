واشنطن تتهم "مونشوت" بسرقة قدرات نماذج "أنثروبيك"

تأتي هذه الاتهامات بعد الاهتمام الواسع الذي حظي به نموذج "كيمي كي 3"، الذي قالت "مونشوت" إنه قادر على منافسة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية، وسط تقديرات بأنه قلّص الفجوة التقنية مع نماذج طورتها "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"...

اتهم مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العلوم والتكنولوجيا، مايكل كراتسيوس، شركة "مونشوت" الصينية بتنفيذ عملية واسعة النطاق لاستخلاص قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، عبر تقنية تُعرف باسم "التقطير"، والتي تعتمد على تدريب نموذج أقل تطورًا باستخدام مخرجات نموذج أكثر تقدمًا.

وقال كراتسيوس، في منشور على منصة "إكس"، إن الحكومة الأميركية تمتلك معلومات تشير إلى أن "مونشوت" استخدمت هذه الآلية لاستخلاص قدرات من نموذج "فايبل" التابع لـ"أنثروبيك"، بهدف تطوير نموذجها "كيمي كي 3". وأضاف أن الشركة الصينية تمكنت أيضًا من الوصول إلى خوادم متطورة من "إنفيديا" تخضع لقيود أميركية.

وتأتي هذه الاتهامات بعد الاهتمام الواسع الذي حظي به نموذج "كيمي كي 3"، الذي قالت "مونشوت" إنه قادر على منافسة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية، وسط تقديرات بأنه قلّص الفجوة التقنية مع نماذج طورتها "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

ورجّح كراتسيوس أن تكون "مونشوت" قد استخدمت خوادم تعمل بمنصة الحوسبة GB300 Grace Blackwell التابعة لـ"إنفيديا". وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2022 قيودًا على تصدير أحدث رقائق الشركة إلى الصين، خشية استخدامها في تطبيقات عسكرية، كما عززت إجراءات مكافحة تهريب هذه الرقائق.

وتزامنت تصريحات كراتسيوس مع مواقف أعلنها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي أكد أن واشنطن تدرس ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية قد استندت إلى قدرات طورتها شركات أميركية. وأشار إلى أن فرض عقوبات يظل خيارًا مطروحًا إذا ثبت تورط شركات صينية في انتهاكات واسعة النطاق للملكية الفكرية عبر عمليات استنساخ للنماذج.