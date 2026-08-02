الذكاء الاصطناعي يضاعف قدرة "غوغل" على اكتشاف الثغرات

أصلحت الشركة خلال حزيران/يونيو الماضي 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من "كروم"، وهو عدد يفوق ما عالجته في 23 إصدارًا للمتصفح خلال العامين السابقين مجتمعين، حين بلغ إجمالي الثغرات التي أُصلحت 1036 ثغرة...

كشفت شركة "غوغل" عن قفزة كبيرة في عدد الثغرات الأمنية التي تمكنت من اكتشافها وإصلاحها في متصفح "كروم"، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث عن نقاط الضعف ومعالجتها.

وأصلحت الشركة خلال حزيران/يونيو الماضي 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من "كروم"، وهو عدد يفوق ما عالجته في 23 إصدارًا للمتصفح خلال العامين السابقين مجتمعين، حين بلغ إجمالي الثغرات التي أُصلحت 1036 ثغرة.

ويعكس هذا الارتفاع الأثر المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، بعدما حذر خبراء خلال السنوات الأخيرة من أن نماذج اللغة الكبيرة يمكن أن ترفع بصورة كبيرة قدرة الباحثين والمهاجمين على حد سواء على اكتشاف نقاط الضعف في البرمجيات.

وفي المقابل، تتجه شركات التكنولوجيا ومطورو البرمجيات إلى توظيف الأدوات نفسها لتعزيز دفاعاتهم، وتسريع اكتشاف الثغرات قبل استغلالها في هجمات إلكترونية.

وبحسب بيانات نشرتها "غوغل" ضمن ورقة بحثية تتناول جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها، شهد عدد الثغرات التي تمكنت الشركة من التعامل معها ارتفاعًا حادًا في أحدث إصدارات "كروم".

وللمقارنة، أطلقت الشركة الإصدار 126 من المتصفح في حزيران/يونيو 2024، بينما طرحت الإصدارين 149 و150 خلال حزيران/يونيو 2026.

وتصف "غوغل" كل إصدار رئيسي جديد من "كروم" بأنه محطة مهمة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز أمن المتصفح، الذي يعد من أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا عالميًا.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي بات يغير وتيرة العمل في مجال اكتشاف الثغرات البرمجية، إذ يسمح بفحص كميات أكبر من الشيفرات والأنظمة خلال فترات أقصر، ما يضع شركات التكنولوجيا أمام سباق متسارع بين تطوير وسائل الاختراق وتحسين أدوات الدفاع السيبراني.