فلسطين في كاريكاتير كأس العالم | معرض رقميّ

في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، انطلقت أحداث «كأس العالم فيفا قطر 2022»، وقد حَضَرَت فلسطين في «كأس العالم» من خلال الظهور الدائم للأعلام الفلسطينيّة، إلى درجة دفعت بعض المعلّقين الغربيّين إلى القول إنّ فلسطين كانت المنتخب رقم 33 في المونديال، رغم عدم مشاركتها في نهائيّات كأس العالم.

في هذا المعرض الرقميّ، نجمع بعض الرسومات الكاريكاتوريّة لفنّانين عربًا وفلسطينيّين، تظهر التضامن العربيّ مع القضيّة الفلسطينيّة في أشكاله المتعدّدة، ومنها مقاطعة الإعلام الإسرائيليّ الحاضر في الدوحة، وكذلك رفع الأعلام الفلسطينيّة، إضافة إلى موضعة القضيّة الفلسطينيّة في القلب من أيّ تظاهرة عربيّة جمعيّة.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة معرضًا رقميًّا يضمّ رسومات لكلّ من محمّد سباعنة، عماد حجّاج، أسامة حجّاج، فؤاد يماني، عمر صمّاد وعلاء اللقطة.

للفنّان أسامة حجّاج

للفنّان أسامة حجّاج

للفنّان علاء اللقطة

للفنّان علاء اللقطة

للفنّان علاء اللقطة

للفنّان علاء اللقطة

للفنّان عماد حجّاج

للفنّان عمر صمّاد

للفنّان فؤاد يماني

كاريكاتير فهد

للفنّان محمّد سباعنة