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"الخيال والحرّيّة" | معرض رقميّ

صقر القتيل 20/03/2019

 

صقر القتيل

معرض "الخيال والحرّيّة"، هو معرض للأعمال النادرة والخاصّة بالفنّان الفلسطينيّ الراحل صقر القتيل (1959 - 2004). يضمّ المعرض ثلاثين قطعة فنّيّة لم تُعرض من قبل، وستعرض فيلمًا قصيرًا عن الفنّان صقر القتيل للفنّان نور أبو عرفة، الّذي ترشّح لـ"جائزة الفنّان الشابّ" من "مؤسّسة عبد المحسن القطّان" في عام 2014.

وُلد صقر القتيل في مخيّم الأمعري للاجئين في رام الله، في عام 1959، ونشأ في مخيّم جباليا للاجئين في غزّة. كان فنّانًا عصاميًّا من أوائل الأعضاء في "رابطة الفنّانين الفلسطينيّين"، أقام معرضه الأوّل في "جامعة بير زيت" في عام 1985، وأعقب ذلك عرضًا منفردًا آخر في "مسرح الحكواتيّ" في القدس في عام 1986، وشارك في عدد من المعارض في إيطاليا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، والولايات المتّحدة، وبلجيكا، ومصر.

غالبًا ما يوصف عمله السرياليّ بأنّه غريب، يصوّر الصدمات والخبرات السلبيّة. توفّي صقر القتيل في سنّ الخامسة والأربعين، في هولندا في عام 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

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