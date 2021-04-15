لا توجد دائرة مكتملة إلّا في الواقع. من هُنا تبدأ الفنّانة كارينا ربيحات البحث عن هذه الدوائر الكاملة، ولا تجد فيها سوى دوائر غير مكتملة، داخل مساحة فارغة تمامًا من أيّ عيوب خارجيّة.

تحاول ربيحات الوصول إلى «البصيرة»، ذلك الشيء الذي يمكن اكتشافه بشكل فرديّ حسب وصفها، والتحديق فيه لفترة طويلة، حيث تستعرض ثلاث حالات إنسانيّة واحتمالات لانهائيّة، ثلاث حالات تشكّل الوعي وتتراوح ما بين اليقظة والنوم والحلم، ومن هذا المكان، تتراوح لوحاتها في جحيم الثنائيّات ومنطقها، حيث لا يدلّ على الموت سوى الحياة، ولا يدلّ على الكراهية سوى الحبّ، ولا يدلّ على المرض إلّا الشعور بالصحّة.

في هذا المعرض، تستعرض كارينا ربيحات مفهوم «الدوائر غير المكتملة»، والتي تُشير إلى المعرفة التي هي عليها اليوم، والتي تُسمّى بـ«شيفا»، وهي أعمق أنواع الراحة التي يمكن للإنسان اختبارها.

العنوان: مراحل الانقسام المتساوي، المركز

المادة: أكريليك على ورق

الأبعاد: الأبعاد: 32×25 سم



العنوان: المركز

المادة: أكريليك على ورق

الأبعاد: 64×50 سم

العنوان: الدائرة الكاملة

المادة: أكريليك على ورق

الأبعاد: 165×79 سم

العنوان: العين

المادة: أكريليك على ورق

الأبعاد: 165×79 سم

العنوان: الدائرة الكاملة رقم 2

المادة: أكريليك على ورق

الأبعاد: 165×79 سم

العنوان: مراحل الانقسام المتساوي، المرحلة الطورية.

المادة: أكريليك على ورق

الأبعاد: 65.5×50 سم

كارينا ربيحات

فنّانة ومصمّمة أردنيّة/ روسيّة تقيم في عمّان، حصلت على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنيّة بتخصص الفنون البصريّة والتصميم الداخليّ عام 2015. شاركت في معرض «جودار آرتيستري»، كما شاركت في أكثر من معرض في «المتحف الوطنيّ الأردنيّ للفنون الجميلة».

تقوم بتطوير مناهج فنّية متعدّدة، تركّز على الاستدامة والتفاعل مع الأعمال الفنّية والتأويل، بالإضافة إلى تنسيق المعارض وورش العمل.