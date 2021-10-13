استخدم الفنّان خالد حسين في معرضه «أفتقدكِ بشدّة» فنّ النحت بواسطة الإسمنت، مع إضافة المرآة بأحجام واقعيّة وأشكال وإيماءات مستوحاة من لغة الجسد، ووظّفها في سبعة أعمال فنّيّة لفتح آفاق فكريّة وبناء علاقة مفاهيميّة بين العمل الفنّيّ والمتلقّي للتعبير عن الصدمة الّتي تلقّاها المبتورة أطرافهم وأثرها النفسيّ عليهم. في محاولة للتعبير عن آلامهم وإيصال صرختهم الناتجة عن فقدان الأطراف، وفي محاولة لتخيّل شكل المستقبل والأحلام بعد الإصابة.

يقول حسين حول المشروع:"الحروب والنزاعات والحوادث خلّفت الكثير من حالات فقدان الأطراف، أعبّر من خلال الأعمال الفنّيّة في معرض «أفتقدكِ بشدّة» عن فئة كبيرة من الفلسطينيين، أغلبهم من الشباب الّذين تعرّضوا للإصابة وفقدو سيقانهم في الحروب المستمرّة على قطاع غزّة، وكذلك الّذين فقدوا أطرافهم خلال مسيرات العودة على الحدود في الفترة ما بين 2018-2019".

تفتتح «مجلّة 28» الأدبيّة والثقافيّ معرض «أفتقدكِ بشدّة» في محطّته الثانية يوم الأربعاء الموافق 13/10/2021، وذلك بعد أن كان قد افْتُتِحَ للمرّة الأولى في «محترف شبابيك» في مدينة غزّة.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، بالتعاون مع «مجلّة 28» بعضًا من أعمال المعرض.

خالد حسين

فنّان فلسطيني من قطاع غزّة، شارك في العديد من المعارض الفنّيّة الفلسطينيّة، وله معرض منفرد هو «أفتقدكِ بشدّة»، والّذي استضافه للمرّة الأولى «محترف شبابيك» في قطاع غزّة.