في مشروعها الفنّيّ المعنون بـ«واقع افتراضيّ»؛ تشتغل ميّ مراد، الفنّانة التشكيليّة الفلسطينيّة المقيمة في باريس، على تأمّل حالة الوجود البشريّ الفيزيائيّ في عالم يتطرّف في اعتماده على الوجود الرقميّ. تقول مراد عن أعمالها:"المشروع هو نوع من محاورة هذا الواقع الجديد، وتحديدًا ظهوره من التقييدات اللّامتوقّعة والتباعد الاجتماعيّ. إنّه محاولة لتسليط الضوء على هذا الوجود اليوميّ الّذي فيه تُصبح الحدود مشوّشة ما بين فعل شيء وفعل اللّاشيء؛ محاولة لمعرفة كيف نُواجه أنفسنا في هذه الأزمان الحديثة، أمزجتنا، عواطفنا وفوق كلّ شيء؛ الوحدة الّتي نجد أنفسنا عالقين فيها".

كذلك يمثّل مشروع «واقع افتراضيّ» طريقة بالنسبة لمراد للتفكير في وجودها كلاجئة وكمهاجرة في باريس؛ التفكير في عبء المنفى والمسافة ما بين المنفى والوطن وتأمّل تلك الحياة المفقودة فيها بكلّ تفاصيلها. عن ذلك تقول مراد:"بطريقة ما؛ المشروع تمثيل لتجربة وجودي اليوميّة كشخص مقتلع من جذوره. إنّه ليس مجرّد بناء فنّيّ؛ بل هويّة تمكّنني من معرفة نفسي، وما هو أكثر أهميّة من ذلك؛ وضعها قبل العالم الذي يسحرني ويخيفني في الوقت نفسه".

تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، معرِضًا لرسومات الفنّانة ميّ مراد.

ميّ مراد

فنّانة تشكيليّة من قطاع غزّة، تدرس وتعمل حاليًّا في باريس. حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون من جامعة الأقصى في مدينة غزّة عام 2006. افتتحت معرضها «واقع افتراضيّ» في تمّوز - أيلول 2021 في مدينة الفنون العالميّة في باريس.