تنشغل الفنّانة الفلسطينيّة رنا البطراوي في الأفكار والعواطف الإنسانيّة الّتي تحاول ترجمتها إلى منحوتات وأعمال فنّيّة تعكس المشاعر المعقّدة والمتناقضة؛ وذلك من خلال فهم المادّة ودمجها مع المفهوم المقترح أو العكس من استخدامه. عن ذلك تقول البطراوي:" للتعبير عن مفهوم التوازن والحلول المتناقضة، تصبح المادّة ومكوّناتها الأساسيّة اللّغة المرئيّة الّتي تمثّل العمل الفنّيّ. كذلك يتضمّن العمل أيضًا دراسة التركيب والفراغ. وعلى الرغم من أنّ نطاق الموضوعات ليس واقعيًّا، ولكنّه ملموس ويعكس محاولات مستمرّة للتفكير والتكيّف كفرد في الحاضنة الهشّة. كذلك تستكشفُ الأعمال فلسفة السلام الداخليّ الّتي يحتاجها المرء للتقدّم في الحياة".

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة معرِضًا لرسومات الفنّانة رنا البطراوي.

رنا البطراوي

من مواليد غزّة عام 1983. حاصلة على بكالوريوس التربية الفنّيّة من «جامعة الأقصى». تتركّز ممارساتها الفنّيّة في مجال النحت. محاضرة في كلّية الفنون «جامعة الأقصى». من معارضها الفنّيّة الفرديّة؛ «زهرة الصبّار» (2011)، «جمرة الأرض» (2016)، «رماد طين» (2019).