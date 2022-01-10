رام الله آرت فير | معرض

افتتح «غاليري زاوية» في رام الله نسخته الثانية من معرض «رام الله آرت فير» خلال شهر كانون الثاني 2021، وقد ضمّ المعرض أكثر من 150 عملًا فنّيًّا لأكثر من 30 فنّان وفنّانة. وبحسب القائمين على المعرض، فإنّ الهدف الأساسيّ لـ «رام الله آرت فير» هو توفير أعمال فنّيّة أصليّة بأسعار معقولة تمكّن من بيع الأعمال الفنّيّة وتُساهم في تشجيع الفنّانين والفنّانات المشاركات من تسويق أعمالهم وإتاحة الفرص للجمهور للاطّلاع على أعمالهم الفنّيّة.

عالجت الأعمال الفنّيّة الّتي ضمّها المعرض مواضيع مختلفة من الواقع الفلسطينيّ، والعربيّ، والإنسانيّ، وباستخدام موادّ مختلفة. وقد شارك في المعرض مجموعة من الفنّانين الفلسطينيّين يرافقهم فنّان من الجولان السوريّ المحتلّ وآخر من تركيّا، وشارك فيه كلّ من: بشّار الحروب، سليمان منصور، نبيل عناني، خالد حوراني، شدى الصفدي، تيسير بركات، فؤاد إغباريّة، يزن أبو سلامة، إبراهيم مزيّن، شفيق رضوان، مهدي براغيثي، عاهد إزحيمان، أحمد كنعان، أكرم الحلبي، علاء عطّول، علاء البابا، أسد عزّيّ، أيمن عيسى، بنجي بوياجيان، ديما حوراني، عبد عابدي، عصام دراوشة، رأفت أسعد، إكرام حلبي، محمّد أبو سل، نضال مرّة، ريم المصري، ربى سلامة، ساهر نصّار، تقي سباتين، فيرا تماري، بالإضافة إلى الفنّان التركيّ سيم بولات.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة معرضًا رقميًّا لبعض اللوحات الّتي شاركت في المعرض بإذن من «غاليري زاوية».

لوحة الفنّان شفيق رضوان

لوحة الفنّان تيسير بركات

لوحة الفنّان تقي سباتين

لوحة الفنّان بشّار الحروب

لوحة الفنّانة شدى الصفدي

لوحة الفنّان عصام دراوشة