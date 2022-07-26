الغائب الحاضر | معرض رقميّ

في الثامن من تمّوز (يوليو) 1972 استشهد غسّان كنفاني جرّاء انفجار سيّارة مفخّخة في بيروت، لبنان، واستشهدت برفقته ابنة أخته لميس نجم الّتي لم تتجاوز في ذلك العام 17 عامًا.

منذ ذلك الحين، وقبل ذلك، وصورة غسّان كنفاني متجدّدة الحضور في البوستر الفلسطينيّ، وحتّى في البوستر الثوريّ المناهض للاستعمار الأوروبّيّ الغربيّ والصهيونيّ. ربّما كان لانشغالات غسّان كنفاني المتعدّدة في حياته – بين الرسم التشيكليّ، والكتابة الصحفيّة، والكتابة الروائيّة والقصصيّة، والتحرير والعمل الصحفيّ – دورًا في حضوره، وحضور صورته بشكل خاصّ، المتعدّد أيضًا بعد موته؛ فَسَكَن وجهه البوستر الفلسطينيّ الثوريّ، وغلاف المجلّات والصحف، وغطّى الجدران على هيئة جداريّات وبوسترات ورقيّة.

في هذا المعرض الرقميّ، الّذي ننشره في فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة ضمن ملفّ غسّان كنفاني، ننشر مجموعة من الرسومات والتصاميم والبوسترات المطبوعة الّتي حملت صورة كنفاني منذ عام 1970 وحتّى عام 2021*.

«مؤسّسة غسّان كنفاني» | 1970

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1972

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1972

«مجلّة شؤون فلسطينيّة» | 1972

Jamal Al Abtah | 1972

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1972

«مجلّة الهدف» | 1980

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1980

«جامعة بير زيت» | 1981

محمود عفانة | 1983

عماد عبد الوهّاب | 1986

عدنان الزبيديّ | 1990

عدنان الزبيديّ | 1992

Raised Fist Collective | 2012

Raised Fist Collective | 2016

نضال الخيري | 2018

ليلى عبد الرازق | 2019

2020 | Danya Zituni

Kyle Goen | 2021

* يمكن الاطّلاع على بوسترات أخرى متعلّقة من خلال «أرشيف ملصق فلسطين».

* يُنْشَر هذا المعرض ضمن ملفّ خاصّ لمناسبة مرور خمسين عامًا على اغتيال الشهيد غسّان كنفاني على يد الاستعمار الإسرائيليّ، تُنْشَر موادّه على مدار شهر تّموز (يوليو) 2022.