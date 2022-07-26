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الغائب الحاضر | معرض رقميّ

فُسْحَة 26/07/2022
Javed Badar | 1979

 

في الثامن من تمّوز (يوليو) 1972 استشهد غسّان كنفاني جرّاء انفجار سيّارة مفخّخة في بيروت، لبنان، واستشهدت برفقته ابنة أخته لميس نجم الّتي لم تتجاوز في ذلك العام 17 عامًا.

منذ ذلك الحين، وقبل ذلك، وصورة غسّان كنفاني متجدّدة الحضور في البوستر الفلسطينيّ، وحتّى في البوستر الثوريّ المناهض للاستعمار الأوروبّيّ الغربيّ والصهيونيّ. ربّما كان لانشغالات غسّان كنفاني المتعدّدة في حياته – بين الرسم التشيكليّ، والكتابة الصحفيّة، والكتابة الروائيّة والقصصيّة، والتحرير والعمل الصحفيّ – دورًا في حضوره، وحضور صورته بشكل خاصّ، المتعدّد أيضًا بعد موته؛ فَسَكَن وجهه البوستر الفلسطينيّ الثوريّ، وغلاف المجلّات والصحف، وغطّى الجدران على هيئة جداريّات وبوسترات ورقيّة.

في هذا المعرض الرقميّ، الّذي ننشره في فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة ضمن ملفّ غسّان كنفاني، ننشر مجموعة من الرسومات والتصاميم والبوسترات المطبوعة الّتي حملت صورة كنفاني منذ عام 1970 وحتّى عام 2021*.

 

 

«مؤسّسة غسّان كنفاني» | 1970

 

 

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1972 

 

 

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1972 

 

 

«مجلّة شؤون فلسطينيّة» | 1972

 

 

Jamal Al Abtah | 1972

 

 

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1972

 

 

«مجلّة الهدف» | 1980

 

 

«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» | 1980

 

 

«جامعة بير زيت» | 1981

 

 

محمود عفانة | 1983

 

 

عماد عبد الوهّاب | 1986

 

 

عدنان الزبيديّ | 1990

 

 

عدنان الزبيديّ | 1992 

 

 

Raised Fist Collective | 2012

 

 

Raised Fist Collective | 2016

 

 

نضال الخيري | 2018

 

 

ليلى عبد الرازق | 2019

 

 

2020 | Danya Zituni

 

 

Kyle Goen | 2021

 

 

يمكن الاطّلاع على بوسترات أخرى متعلّقة من خلال «أرشيف ملصق فلسطين».

 

 

* يُنْشَر هذا المعرض ضمن ملفّ خاصّ لمناسبة مرور خمسين عامًا على اغتيال الشهيد غسّان كنفاني على يد الاستعمار الإسرائيليّ، تُنْشَر موادّه على مدار شهر تّموز (يوليو) 2022.

 

 

#غسّان كنفاني #البوستر الفلسطينيّ #مجلّة الهدف #الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين #أرشيف البوستر الفلسطينيّ #جامعة بير زيت

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