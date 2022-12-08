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الانتفاضة الأولى | معرض رقميّ

فُسْحَة 08/12/2022
الرام، القدس | 1988 | تصوير: coutausse

 

في الثامن من كانون الأوّل (ديسمبر) من عام 1987، دهس سائق شاحنة إسرائيليّ مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز «إيريز»، الّذي يفصل قطاع غزّة عن بقيّة الأراضي الفلسطينيّة منذ عام 1948. تَبِعَ ذلك الحدث سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات الّتي سرعان ما انتقلت من قطاع غزّة إلى عموم فلسطين التاريخيّة على شكل مظاهرات احتجاجيّة استخدم فيها المتظاهرون الحجارة بشكل أساسيّ أداة للدفاع عن أنفسهم ضدّ جنود جيش الاستعمار الإسرائيليّ.

بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين للانتفاضة الأولى، الّتي عُرِفَتْ باسم «انتفاضة الحجارة»، تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة معرضًا رقميًّا يضمّ صورًا من الانتفاضة الأولى في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس.

 

 

الرام، القدس | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

جامعة بير زيت، رام الله| 1988 | تصوير: coutausse

 

 

سائق باص فلسطينيّ بين بيت لحم والقدس، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

مخيّم الأمعري، رام الله | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

مخيّم الأمعري، رام الله | 1988 | تصوير: coutausse

 

 

مخيّم جباليا | 1988 | تصوير:  Robert croma

 

 

غزّة | 1988 | تصوير:  Robert croma

 

 

غزّة | 1988 | تصوير:  Robert croma

 

 

 

#الانتفاضة الأولى #معرض رقميّ #أرشيف الانتفاضة الأولى #القدس #بيت لحم #مخيّم الأمعري #انتفاضة الحجارة #رام الله #جامعة بير زيت

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