الانتفاضة الأولى | معرض رقميّ

في الثامن من كانون الأوّل (ديسمبر) من عام 1987، دهس سائق شاحنة إسرائيليّ مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز «إيريز»، الّذي يفصل قطاع غزّة عن بقيّة الأراضي الفلسطينيّة منذ عام 1948. تَبِعَ ذلك الحدث سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات الّتي سرعان ما انتقلت من قطاع غزّة إلى عموم فلسطين التاريخيّة على شكل مظاهرات احتجاجيّة استخدم فيها المتظاهرون الحجارة بشكل أساسيّ أداة للدفاع عن أنفسهم ضدّ جنود جيش الاستعمار الإسرائيليّ.

بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين للانتفاضة الأولى، الّتي عُرِفَتْ باسم «انتفاضة الحجارة»، تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة معرضًا رقميًّا يضمّ صورًا من الانتفاضة الأولى في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس.

الرام، القدس | 1988 | تصوير: coutausse

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

جامعة بير زيت، رام الله| 1988 | تصوير: coutausse

سائق باص فلسطينيّ بين بيت لحم والقدس، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

بيت لحم، الضفّة الغربيّة | 1988 | تصوير: coutausse

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

غزّة | 1988 | تصوير: coutausse

مخيّم الأمعري، رام الله | 1988 | تصوير: coutausse

مخيّم الأمعري، رام الله | 1988 | تصوير: coutausse

مخيّم جباليا | 1988 | تصوير: Robert croma

غزّة | 1988 | تصوير: Robert croma