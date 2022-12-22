خرائب صامتة | معرض رقميّ

وُلِدَت الفنّانة الفلسطينيّة جنان عبده في الناصرة، وهي فنّانة تشكيليّة ومعالجة بالفنون. دَرَسَت القانون وحصلت على درجة الماجستير في القانون من «جامعة حيفا» عام 2016، وتعمل اليوم محامية في «اللجنة لمناهضة التعذيب». دَرَسَت العلاج بالفنون في «جامعة حيفا»، وتخصّصت في العمل معالجة بالفنون مع الأطفال من ضحايا العنف المنزليّ والتعذيب.

تتنوّع أدوات عملها بين الألوان الزيتيّة والمائيّة والأقلام الرصاصيّة، كما ترسم وتكتب بالخيوط على القماش. لها مجموعة باسم «ألوان وخيطان»، اعتمدت على التطريز الفلسطينيّ التقليديّ، وفيها رسومات تعبيريّة تمحورت حول ثورة النساء. من أعمالها الفنّيّة البارزة مجموعة لوحات «بقايا وطن»، تشكّل القرى المهجّرة والأحياء المهدّمة موضوعها الفنّيّ.

كما لها مجموعة لوحات إضافيّة تتناول الطبيعة الفلسطينيّة من جبال وسهول وبحر، وأشجار ونباتات، موضوعًا فنّيًّا، فيه المكان يحكي قصّة أهله الّذين فيه والّذين هُجِّروا عنه في المنافي في انتظار العودة. كما أنّ للمرأة مكانة خاصّة في أعمال عبده، جسدًا وكيانًا وحضورًا وعلاقة مع المحيط؛ فترسم الجسد الأنثويّ والمرأة بوصفها كيانًا ينفض عنه الأعباء، كما ترسم علاقة الناس ببعضهنّ، مثل علاقة الأجيال بالأجيال، أو الأمّ بالابنة.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة معرضًا رقميًّا يضمّ مجموعة من لوحات الفنّانة جنان عبده.

صبّار فلسطين

قرية صفّورية

بقايا بيت قرية كفر برعم

بقايا بيت قرية سحماتا

آثار بيوت مهدومة كفر برعم

حي وادي الصليب حيفا

حقل قضاء حيفا وجبال الكرمل

حقل زيتون شمال فلسطين

مسارات الخريف

حقل لوز جبال فقوعة

حقل منطقة ابطن- قضاء حيفا

جنان عبده

فنّانة تشكيليّة شاركت في العديد من المعارض الفرديّة والجماعيّة، منها «جاليري المعمل - القدس» (2021)، «جاليري مساحة – دالية الكرمل» (2022)، «جاليري باب – بيت لحم» (2022).