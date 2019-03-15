ندوة حول رواية "وزر النوايا" للكاتبة نسرين طبري | رام الله

التاريخ: الأحد، 17/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله

يستضيف مركز خليل السكاكيني الثقافي ندوة حول رواية "وزر النوايا" للكاتبة نسرين طبري، يقدمها كل من جمال ضاهر وإيمان حمدان، وتدير الندوة سهيلة عبد اللطيف.



كتب رياض كامل عن رواية وزر النوايا: "نستطيع أن نقول إننا إزاء رواية غير تقليدية مفتوحة على التجريب. فهي تتمحور حول سبر غور نفسية الشخصية المركزية نتيجة ما مر عليها من تجارب قاسية منذ سني طفولتها فتعتريها حالات من الهلوسة المتكررة التي تعكر صفو حياتها مما يستدعي توظيف تقنيات حديثة يمكنها التجاوب مع الحالة النفسية الصعبة التي تمر بها الشخصية المركزية، ولغة شاعرية غير مباشرة، تنحو منحى الرمزية التي تثير القارئ وتستفزه للبحث عما وراء المفردة والجملة والصورة؛ لغة قريبة من لغة الأحلام والرؤيا والتحليق البعيد، دون أن يعني ذلك الابتعاد عن الموروث العربي الذي يتجلّى في توظيف الأساطير والخرافات العربية وبعض أجواء ألف ليلة وليلة.

وهي رواية لا تعنى بالمكان والزمان المألوفين، ولا بمحيط قرانا التي وجدنا لها انعكاسًا لافتًا في رواياتنا وقصصنا وأشعارنا الفلسطينية، فلا تركيز على حقبة زمنية ولا على مكان له مواصفات تقليدية، ولا على شخصيات مألوفة نلتقي بها في حياتنا اليومية. فالتركيز ينصب على الداخل أكثر مما هو على الخارج، بل على العكس تمامًا، فما نراه في الخارج هو انعكاس للداخل".

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