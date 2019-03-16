الثقافة الموسيقية الفلسطينية المعاصرة، زوايا نظر | رام الله

التاريخ: الثلاثاء، 19/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: قاعة نشاطات بيسان، رام الله

ينظم ملتقى نبض الشبابي محاضرة بعنوان "الثقافة الموسيقية الفلسطينية المعاصرة، زوايا نظر".

تتناول المحاضرة الثقافة الموسيقية الفلسطينية في الأعوام الثلاثين الأخيرة، وتقترح طرقًا لرؤية هذه الثقافة عبر سياقاتها المجتمعية والثقافية المتحولة في المجتمع الفلسطيني.

يقدم المحاضرة أشرف دباح، أستاذ موسيقى في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، مهتم وباحث في شؤون النقد الفني، حاصل على الشهادة الأساسية في الموسيقى من المعهد الموسيقي لمدينة اونجيه- فرنسا، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الثقافية من جامعة بيرزيت.

