  1. الرئيسية
  2. جدول

الثقافة الموسيقية الفلسطينية المعاصرة، زوايا نظر | رام الله

فُسْحَة 16/03/2019

 

التاريخ: الثلاثاء، 19/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: قاعة نشاطات بيسان، رام الله

 

 

ينظم ملتقى نبض الشبابي محاضرة بعنوان "الثقافة الموسيقية الفلسطينية المعاصرة، زوايا نظر".

تتناول المحاضرة الثقافة الموسيقية الفلسطينية في الأعوام الثلاثين الأخيرة، وتقترح طرقًا لرؤية هذه الثقافة عبر سياقاتها المجتمعية والثقافية المتحولة في المجتمع الفلسطيني.

يقدم المحاضرة أشرف دباح، أستاذ موسيقى في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، مهتم وباحث في شؤون النقد الفني، حاصل على الشهادة الأساسية في الموسيقى من المعهد الموسيقي لمدينة اونجيه- فرنسا، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الثقافية من جامعة بيرزيت.
 

#الثقافة الموسيقية #ملتقى نبض الشبابي #موسيقى #جدول #فسحة #جدول فسحة

تعليقات Facebook

الأكثر قراءة

حراك "بدنا نعيش": تفكيك المقدس الحمساوي
السينمائيون المصريون الذين لم يقرعوا جدران الخزان (3/3)
جراب الكردي | بقلم إميل حبيبي

من عرب 48

فيسبوك تعتزم تطوير تصديها "للانتقام الإباحي"
#نبض_الشبكة: "قتل الناس ليس مهمة أفراد بل تخصّص دول"
لوحات مزدوجة في الوقت نفسه ترسمها فان دام