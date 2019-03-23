عرض مسرحية الخطبة | جنين

التاريخ: 30/ 03/ 2019

الزمان: 17:30

المكان: مسرح الحرية، مخيم جنين

يستضيف مسرح الحرية في مخيم جنين عرضًا مسرحية "الخطبة"، من تأليف الكاتب الروسي أنطون تشيخوف.

تعدّ المسرحية توليفة درامية تصنف ضمن دائرة تيار الوعي، وهو تيار نقدي غير محدد الملامح لا يعتمد في توظيفه لتيار الوعي في المشاهد الدرامية، على الإيقاع الخارجي للشخصية مع محيطها، بقدر ما يعتمد على الوعي الذاتي للشخصية في تصارعها مع منظومتها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المتشرذمة، من خلال رؤية نفسية زمانيًا ومكانيًا، من خلال صدمة ينشأ من خلالها حوار عقلي داخلي يلحقها تداعي نفسي يعبر عنه بالبوح، غالبًا يكون سببه الاصطدام بفكرة تكرس للفردانية، مما ينتج عنه وعي ذاتي لظاهرة الاغتراب، على أساس القمع الموجه للذات أو للطموح والآمال، وهنا يتبلور لدينا مفهوم الصراع.



إنتاج: مسرح نعم، الخليل

إخراج: محمد الطيطي

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